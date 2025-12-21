Filho de Bolsonaro quer ver filho de Lula investigado por corrupção

O combate entre o atual e o ex-presidente do Brasil não se limita à geração de Lula da Silva e de Jair Bolsonaro. O primogénito do segundo, o senador Flávio Bolsonaro, pediu ao Tribunal de Contas do Brasil (TCU) para investigar o terceiro filho do primeiro, Fábio Luís Lula da Silva, no âmbito de uma fraude no INSS, o instituto nacional de segurança social. No documento, Flávio, que é pré-candidato à presidência em 2026 pelo Partido Liberal, pretende ainda que o TCU examine eventual responsabilidade direta ou indireta de Lula, também pré-candidato à reeleição no sufrágio do próximo ano, tendo em conta o vínculo familiar com Fábio Luís, conhecido como Lulinha.A basear o pedido estão informações divulgadas pela imprensa sobre contactos entre Lulinha e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como operador de um esquema gigantesco de irregularidades envolvendo benefícios previdenciários, apelidado na imprensa de “farra do INSS”, iniciado em 2019, ainda no Governo Bolsonaro, segundo a Polícia Federal (PF). Jornais brasileiros falaram numa espécie de mesada paga por Careca a Lulinha em torno de 300 mil reais, cerca de 46 mil euros. Segundo o documento apresentado por Flávio, 44 anos e chamado pelo pai de 01, há relatos de valores acumulados elevados ao longo do tempo, sem a existência de vínculo contratual formal conhecido. A representação menciona ainda indícios de que o filho do presidente, de 50 anos, teria atuado como sócio oculto em empresas ligadas ao investigado, hipótese que “reforçaria a necessidade de apuração pelo órgão de controle”.Marco Aurélio Carvalho, advogado de Lulinha, disse ao site Poder360 que “a acusação é absolutamente pirotécnica e improvável” e que seria “mais uma tentativa de desgastar a imagem de Fábio Luís”. Outro ponto citado por Flávio é a atuação do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), do qual José Ferreira da Silva, irmão mais velho de Lula, cuja alcunha é Frei Chico, por causa da calvície, atua como vice-presidente. O objetivo é verificar se houve “uso político ou desvirtuado da estrutura sindical em conexão com o INSS”. Dia 4 de dezembro, Frei Chico foi convocado pela oposição a prestar contas na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (inclui deputados e senadores) sobre os escândalos no INSS mas os parlamentares aliados do governo barraram a chamada. A PF tem, entretanto, em mãos a documentação que comprova que o Careca do INSS e Lulinha viajaram em primeira classe de Guarulhos para Lisboa, a 8 de novembro do ano passado, um sentado no assento 3A e outro no 6J, na sequência de uma informação prestada por Edson Claro, ex-funcionário de Careca. Foi Claro, aliás, quem disse que Lulinha recebia uma mesada de Careca.Em pequeno-almoço, dia 15, com jornalistas, Andrei Passos, o diretor-geral da PF, disse que não poderia comentar as investigações sobre Lulinha no âmbito da Farra do INSS por estarem em sigilo. “Mas não basta uma pessoa ser citada para ser considerada investigada”, adiantou. Nem Careca, nem Lulinha comentaram mas, diz o jornal Metrópoles, que pessoas próximas ao filho de Lula garantem que ele vai processar todos os que associaram o seu nome à “Farra do INSS” mal regresse de Madrid, onde mora. A mudança de Lulinha para a capital espanhola, entretanto, também gerou suspeitas na oposição por ter sido efetuada a meio do ano passado, já com investigações em curso e a comissão mista marcada. "Tenho dito a ministros e à CPI que se deve investigar todas as pessoas, ninguém ficará livre, se tiver filho meu envolvido, será investigado", garantiu, por sua vez, Lula, em conversa com jornalistas no Planalto, dia 16.Lulinha é o primeiro filho de Lula com a falecida ex-primeira dama Marisa Letícia mas apenas o terceiro do atual presidente, que antes adotara Marcos Cláudio, fruto do primeiro casamento de Marisa, e já havia sido pai de Lurian, noutra relação. Biólogo de formação, Lulinha tem carreira controversa como empresário, com suspeitas de tráfico de influência, propriedade da maior fazenda do mundo, em Goiás, posse de um Ferrari banhado em ouro e de um avião a jato, todas jamais provadas ou consideradas falsas. Flávio, senador e pré-candidato presidencial contra Lula, é o primogénito de Jair Bolsonaro, o 01, portanto, irmão de 02 e 03, os também políticos Carlos, vereador do Rio de Janeiro e provável candidato à Câmara dos Deputados em 2026, e Eduardo, já deputado, os três filhos de Rogéria Nantes, primeira mulher do ex-presidente. Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú, é filho de Cristina Vale, segunda mulher de Jair, e Laura, fruto do matrimónio com Michelle, que por sua vez já era mãe de Letícia, de outra relação.