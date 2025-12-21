Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Filho de Bolsonaro quer ver filho de Lula investigado por corrupção
Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal de Contas para apurar a ligação de Fábio Lula da Silva, o Lulinha, ao suposto operador de um escândalo no instituto de Segurança Social.
João Almeida Moreira
