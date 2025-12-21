Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O maior porta-aviões dos EUA, Gerald R. Ford, foi enviado para a região das Caraíbas
O maior porta-aviões dos EUA, Gerald R. Ford, foi enviado para a região das CaraíbasFoto: Seaman Alyssa Joy / Facebook US Navy
Internacional

Fentanilo: a arma de destruição maciça que Trump pode alegar para atingir Maduro

Opioide matou dezenas de milhares de norte-americanos e faz parte do contencioso de Trump com a China e o México. A nova designação, longe de colher unanimidade, potencia a militarização da luta contra o narcotráfico e a pressão junto da Venezuela.
Venezuela
Nicolás Maduro
Trump
EUA ;
#ediçãoimpressa
Diário de Notícias
