Uma das fotografias de Felipe VI e Leonor divulgada pela Casa Real espanhola.
Uma das fotografias de Felipe VI e Leonor divulgada pela Casa Real espanhola.FOTO: EPA/Casa Real Espanhola
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Felipe VI e a herdeira Leonor voam lado a lado aos comandos de dois Pilatus PC-21

A princesa das Astúrias está a terminar a formação militar na Academia Geral Aeroespacial, depois de ter passado pela Academia Militar Geral e a Escola Militar Naval.
Susana Salvador
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O rei Felipe VI e a princesa Leonor voaram lado a lado, cada um aos comandos de um avião Pilatus PC-21, num voo de instrução na Academia Geral do Ar e do Espaço em Múrcia, onde a herdeira está a concluir a sua formação militar.

A princesa das Astúrias, de 20 anos, está a terminar o curso na Academia Geral Aeroespacial, depois de ter passado pela Academia Militar Geral e a Escola Militar Naval e antes de estudar Ciências Políticas na Universidade Carlos III, em Madrid, a partir do outono.

A Casa Real espanhola revelou 18 fotos e um vídeo deste voo lado a lado, assim como da preparação de ambos. A bordo dos aviões de treino iam também os instrutores, como copilotos.

Este voo ocorreu após Leonor ter concluído o seu treino de paraquedismo na Base Aérea de Alcantarilla, em Múrcia.

A princesa herdeira fez o primeiro voo em solitário no mês de dezembro.

O rei e Leonor durante o voo.
O rei e Leonor durante o voo.FOTO:EPA/Casa Real Espanhola
O rei e Leonor depois do voo.
O rei e Leonor depois do voo.FOTO:EPA/Casa Real Espanhola
O rei e Leonor durante o voo.
O rei e Leonor durante o voo.FOTO:EPA/Casa Real Espanhola
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