Felipe VI e a herdeira Leonor voam lado a lado aos comandos de dois Pilatus PC-21

O rei Felipe VI e a princesa Leonor voaram lado a lado, cada um aos comandos de um avião Pilatus PC-21, num voo de instrução na Academia Geral do Ar e do Espaço em Múrcia, onde a herdeira está a concluir a sua formação militar.A princesa das Astúrias, de 20 anos, está a terminar o curso na Academia Geral Aeroespacial, depois de ter passado pela Academia Militar Geral e a Escola Militar Naval e antes de estudar Ciências Políticas na Universidade Carlos III, em Madrid, a partir do outono.A Casa Real espanhola revelou 18 fotos e um vídeo deste voo lado a lado, assim como da preparação de ambos. A bordo dos aviões de treino iam também os instrutores, como copilotos..Este voo ocorreu após Leonor ter concluído o seu treino de paraquedismo na Base Aérea de Alcantarilla, em Múrcia. A princesa herdeira fez o primeiro voo em solitário no mês de dezembro.