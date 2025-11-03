Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Mazón apresentou a sua demissão esta segunda-feira, 3 de novembro.
Carlos Mazón apresentou a sua demissão esta segunda-feira, 3 de novembro.EPA / Biel Alino
Internacional

Feijóo pede à extrema-direita para facilitar eleição de sucessor de Mazón

PP precisa do Vox para aprovar o novo líder da Generalitat valenciana e evitar eleições antecipadas. Presidente cessante admitiu erros na gestão da tragédia que levou à morte de 229 pessoas.
Ana Meireles
Valência
DANA
Espanha
Alberto Núñez Feijóo
Mazón

