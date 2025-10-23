Família de candidato a governador do Illinois morre em acidente de helicóptero

Quatro familiares do candidato republicano ao governo do Illinois e ex-senador estadual Darren Bailey morreram esta quarta-feira num acidente de helicóptero no estado norte-americano de Montana, anunciou esta quinta-feira, 23 de outubro, a página de campanha do político.As vítimas são o filho de Bailey, Zachary; a nora, Kelsey; e os dois filhos do casal, Vada Rose, de 12 anos, e Samuel, de 07. O terceiro filho do casal não viajava na aeronave."Darren e [a mulher] Cindy estão de coração partido por esta perda inimaginável. Encontram conforto na fé, na família e nas orações de tantas pessoas que os amam e cuidam deles", refere o comunicado da campanha, divulgado nas redes sociais.. O Conselho de Segurança nos Transportes norte-americano anunciou a abertura de uma investigação ao acidente, ocorrido ao início da noite de quarta-feira perto da cidade de Ekalaka, no leste do estado de Montana, na zona oeste dos Estados Unidos. As autoridades locais indicaram que o helicóptero caiu numa zona rural a sudoeste da cidade.Darren Bailey está a tentar novamente a nomeação republicana para as eleições de 2026, após ter perdido em 2022 para o atual governador, o democrata JB Pritzker.Ex-agricultor e ex-congressista estadual, cumpriu mandatos na Câmara e no Senado do Illinois antes de concorrer ao cargo de governador.A presidente do Partido Republicano do Illinois, Kathy Salvi, lamentou a tragédia e expressou solidariedade à família. "O partido está de luto por esta perda devastadora. Juntem-se a nós para manter a família Bailey nos nossos pensamentos e orações neste momento inimaginável", afirmou em comunicado.