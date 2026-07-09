Explosões abalam cidade portuária de Konarak no sul do Irão

Três fortes explosões foram ouvidas na estratégica cidade portuária de Konarak, localizada na província de Sistan e Baluchestan, na costa ocidental do Golfo de Omã. A informação foi avançada inicialmente pela agência noticiosa semioficial iraniana Mehr News Agency, sem no entanto fornecer detalhes sobre as causas das detonações ou a existência de potenciais danos materiais e humanos.Konarak tem uma relevância militar e logística crucial para Teerão devido à sua posição geográfica na costa de Makran, servindo como um ponto de monitorização e controlo das águas que dão acesso ao Estreito de Ormuz.Pouco após a divulgação dos primeiros relatos pelas fontes locais, uma fonte oficial norte-americana garantiu à CNN que as forças armadas dos Estados Unidos não se encontravam, até àquele momento, a realizar quaisquer operações ou ataques cinéticos na região afetada.As explosões ocorrem num contexto de segurança profundamente volátil no Médio Oriente, caracterizado por frequentes fricções navais e trocas de acusações entre Washington e o regime de Teerão sobre a segurança da navegação comercial nas rotas petrolíferas do Golfo.