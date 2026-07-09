Golfo de Omã
Golfo de OmãFOTO: STRINGER/EPA
Internacional

Explosões abalam cidade portuária de Konarak no sul do Irão

Três fortes deflagrações foram registadas na costa de Makran, numa altura de extrema tensão regional. Fonte do Pentágono nega envolvimento inicial em nova vaga de ataques.
Ricardo Simões Ferreira
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Três fortes explosões foram ouvidas na estratégica cidade portuária de Konarak, localizada na província de Sistan e Baluchestan, na costa ocidental do Golfo de Omã. A informação foi avançada inicialmente pela agência noticiosa semioficial iraniana Mehr News Agency, sem no entanto fornecer detalhes sobre as causas das detonações ou a existência de potenciais danos materiais e humanos.

Konarak tem uma relevância militar e logística crucial para Teerão devido à sua posição geográfica na costa de Makran, servindo como um ponto de monitorização e controlo das águas que dão acesso ao Estreito de Ormuz.

Pouco após a divulgação dos primeiros relatos pelas fontes locais, uma fonte oficial norte-americana garantiu à CNN que as forças armadas dos Estados Unidos não se encontravam, até àquele momento, a realizar quaisquer operações ou ataques cinéticos na região afetada.

As explosões ocorrem num contexto de segurança profundamente volátil no Médio Oriente, caracterizado por frequentes fricções navais e trocas de acusações entre Washington e o regime de Teerão sobre a segurança da navegação comercial nas rotas petrolíferas do Golfo.

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