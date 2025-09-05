Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ex-presidente dos EUA submetido a cirurgia para remover cancro de pele

Biden foi submetido à cirurgia de Mohs, um procedimento utilizado para remover a pele até que não haja mais vestígios de cancro
DN/Lusa
O gabinete de Joe Biden informou esta quinta-feira, 4 de setembro, que o ex-presidente norte-americano foi submetido a uma cirurgia para remover lesões de cancro de pele.

A confirmação da cirurgia ao ex-presidente, afetado por vários problemas de saúde recentes, foi feita pela porta-voz Kelly Scully após a publicação pelo tabloide Inside Edition de um vídeo de Biden com uma cicatriz na testa, a sair de uma igreja no estado de Delaware.

Biden foi submetido à cirurgia de Mohs, um procedimento utilizado para remover a pele até que não haja mais vestígios de cancro, disse Scully.

Há dois anos, quando Biden ainda era Presidente, foi-lhe retirada uma lesão do peito, uma forma comum de cancro de pele.

Em março, o gabinete de Biden anunciou que lhe tinha sido diagnosticada uma forma agressiva de cancro da próstata, que se tinha espalhado para os ossos.

"O cancro afeta-nos a todos", escreveu Biden nas redes sociais na altura, assegurando que a experiência torna as pessoas “mais fortes”.

"O cancro afeta todos nós." Joe Biden fala pela primeira vez após diagnóstico da doença

A família Biden enfrentou o cancro repetidamente ao longo dos anos. 

O filho mais velho de Biden, Beau, morreu vítima de um tumor cerebral, e a sua mulher, Jill, removeu duas lesões cancerígenas.

