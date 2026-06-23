Ex-marido de Nicola Sturgeon condenado a cinco anos e três meses de prisão por desvio de fundos do SNP

Peter Murrell, ex-marido da antiga líder escocesa Nicola Sturgeon, foi esta terça-feira, 23 de junho, condenado a cinco anos e três meses de prisão, depois de ter admitido o desvio de 400 mil libras (quase 465 mil euros) do Partido Nacionalista Escocês. O antigo diretor executivo do SNP (sigla do partido em inglês) usou o dinheiro para comprar artigos de luxo, desde uma autocaravana (que nunca usou e tinha estacionada à porta da casa da mãe) a canetas ou utensílios de cozinha, entre agosto de 2010 e outubro de 2022. “As suas ações envolveram uma grave quebra de confiança para com a organização que liderava, bem como para com os membros e doadores individuais dessa organização, em virtude da sua posição de autoridade”, disse o juiz Drummond Young, na leitura da sentença no Tribunal Superior de Edimburgo.O juiz disse ainda ser “muito difícil ter uma ideia clara do que motivou” estes crimes, deixando claro que a sua sentença visa “servir de exemplo” para outros altos funcionários que possam ser tentados a fazer o mesmo. Murrell, de 61 anos, admitiu os crimes numa audiência preliminar, evitando ser julgado, pelo que recebeu uma pena reduzida (podia ter sido condenado a sete anos). O advogado disse que pretende devolver ao partido todo o dinheiro que desviou, usando faturas falsas para comprar mais de mil produtos ao longo de 12 anos e aproveitando-se da sua posição de liderança para não ser descoberto. Nicola Sturgeon, com quem casou em 2010 e que quatro anos depois se tornou líder do partido e do governo escocês (até 2023), alega que não sabia nada dos seus crimes. O casal separou-se em 2025. Ela própria chegou a ser detida, sendo contudo ilibada pela polícia. Mas há quem peça um inquérito independente..Marido de antiga líder escocesa Nicola Sturgeon libertado sem acusação formal.Demissão de Sturgeon coloca independência escocesa em pausa