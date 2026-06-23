Sturgeon e Murrell na campanha de 2019.
Sturgeon e Murrell na campanha de 2019. FOTO: DR/X/Peter Murrell
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Ex-marido de Nicola Sturgeon condenado a cinco anos e três meses de prisão por desvio de fundos do SNP

O antigo diretor executivo do Partido Nacionalista Escocês admitiu o desvio de 400 mil libras ao longo de 12 anos, incluindo quando a mulher era a líder escocesa.
Susana Salvador
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Peter Murrell, ex-marido da antiga líder escocesa Nicola Sturgeon, foi esta terça-feira, 23 de junho, condenado a cinco anos e três meses de prisão, depois de ter admitido o desvio de 400 mil libras (quase 465 mil euros) do Partido Nacionalista Escocês.

O antigo diretor executivo do SNP (sigla do partido em inglês) usou o dinheiro para comprar artigos de luxo, desde uma autocaravana (que nunca usou e tinha estacionada à porta da casa da mãe) a canetas ou utensílios de cozinha, entre agosto de 2010 e outubro de 2022.

“As suas ações envolveram uma grave quebra de confiança para com a organização que liderava, bem como para com os membros e doadores individuais dessa organização, em virtude da sua posição de autoridade”, disse o juiz Drummond Young, na leitura da sentença no Tribunal Superior de Edimburgo.

O juiz disse ainda ser “muito difícil ter uma ideia clara do que motivou” estes crimes, deixando claro que a sua sentença visa “servir de exemplo” para outros altos funcionários que possam ser tentados a fazer o mesmo.

Murrell, de 61 anos, admitiu os crimes numa audiência preliminar, evitando ser julgado, pelo que recebeu uma pena reduzida (podia ter sido condenado a sete anos).

O advogado disse que pretende devolver ao partido todo o dinheiro que desviou, usando faturas falsas para comprar mais de mil produtos ao longo de 12 anos e aproveitando-se da sua posição de liderança para não ser descoberto.

Nicola Sturgeon, com quem casou em 2010 e que quatro anos depois se tornou líder do partido e do governo escocês (até 2023), alega que não sabia nada dos seus crimes. O casal separou-se em 2025. Ela própria chegou a ser detida, sendo contudo ilibada pela polícia. Mas há quem peça um inquérito independente.

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