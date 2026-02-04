Ex-marido de Jill Biden acusado de matar a atual mulher

O primeiro marido de Jill Biden, a ex-primeira-dama dos EUA, foi detido e acusado oficialmente da morte da sua atual mulher.William Stevenson, de 77 anos, foi acusado de homicídio qualificado, depois de a 28 de dezembro a polícia do condado de New Castle, no estado de Delaware, ter respondido a uma denúncia de violência doméstica e ter encontrado Linda Stevenson, de 64 anos, inconsciente na sala de estar na casa do casal. Após semanas de investigação, William Stevenson foi detido na segunda-feira (2 de fevereiro). Continua preso, depois de não ter pago uma fiança de 500 mil dólares (cerca de 420 mil euros). .Jill Tracy Jacobs conheceu William quando tinha 18 anos e era estudante da Universidade de Delaware, tendo casado com ele seis meses depois, em fevereiro de 1970. Separaram-se em 1974 e divorciaram-se em 1975, já depois de ela ter conhecido Joe Biden. Os dois casaram em 1977.A ex-primeira-dama não quis comentar o caso do primeiro marido, segundo a agência AP, que contactou o gabinete do ex-presidente.