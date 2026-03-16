“Se não houver resposta ou se a resposta for negativa, penso que será muito prejudicial para o futuro da NATO”, disse Trump dos aliados.
“Se não houver resposta ou se a resposta for negativa, penso que será muito prejudicial para o futuro da NATO”, disse Trump dos aliados.EPA / Samuel Corum / POOL
Internacional

Europeus entre o não resoluto e a “mente aberta” à proposta de Trump para Ormuz

Presidente dos EUA ameaça com “futuro mau” para a NATO caso os aliados não avancem. Contudo, nenhum país se compromete.
César Avó
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