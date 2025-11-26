Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ursula von der Leyen falou sobre a situação na Ucrânia no Parlamento Europeu.
Ursula von der Leyen falou sobre a situação na Ucrânia no Parlamento Europeu.RONALD WITTEK / EPA
Internacional

Europa acelera para fechar acordo sobre uso de ativos russos para apoiar Kiev

Ursula von der Leyen diz estar pronta para apresentar texto legal sobre o tema. Plano da Casa Branca referia que os bens de Moscovo seriam usados na Ucrânia, mas também para projetos EUA-Rússia.
Ana Meireles
União Europeia
Internacional
Guerra na Ucrânia
Ursula von der Leyen
