Funeral em massa para cerca de uma centena de membros das forças de segurança mortos durante os protestos.
Funeral em massa para cerca de uma centena de membros das forças de segurança mortos durante os protestos.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

EUA retiram pessoal e material de base aérea no Qatar após Irão prometer retaliar a um ataque

Centenas de pessoas estavam a ser retiradas “por precaução” da base de Al Udeid, antecipando eventual ação militar dos EUA (que pode chegar a qualquer momento) e uma possível retaliação de Teerão.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
EUA
Donald Trump
Internacional
Irão
Qatar
