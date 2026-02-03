EUA reclamam abate de drone iraniano que se dirigia a porta-aviões “USS Abraham Lincoln” no Mar Arábico

O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (EUA) indicou esta terça-feira, 3 de fevereiro, que um caça da Marinha norte-americana abateu um drone iraniano que se aproximava do porta-aviões “USS Abraham Lincoln” no Mar Arábico.Em comunicado, o Comando Central relatou que o drone "aproximou-se agressivamente" do porta-aviões norte-americano com "intenção incerta" e continuou a voar em direção ao navio antes de ser abatido por um caça F-35.Os militares norte-americanos lamentaram que este incidente tenha ocorrido “apesar das medidas de desanuviamento” adotadas pelas suas forças, que “operavam em águas internacionais".Segundo o Comando Central, o abate do drone iraniano ocorreu poucas horas depois de as forças da República Islâmica terem assediado um navio mercante de bandeira e tripulação norte-americana que navegava no Estreito de Ormuz.