EUA reclamam abate de drone iraniano que se dirigia a porta-aviões “USS Abraham Lincoln” no Mar Arábico

Comando Central das forças armadas dos EUA relatou que o drone "aproximou-se agressivamente" do porta-aviões com "intenção incerta" e continuou a voar em direção ao navio antes de ser abatido.
O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (EUA) indicou esta terça-feira, 3 de fevereiro, que um caça da Marinha norte-americana abateu um drone iraniano que se aproximava do porta-aviões “USS Abraham Lincoln” no Mar Arábico.

Em comunicado, o Comando Central relatou que o drone "aproximou-se agressivamente" do porta-aviões norte-americano com "intenção incerta" e continuou a voar em direção ao navio antes de ser abatido por um caça F-35.

Os militares norte-americanos lamentaram que este incidente tenha ocorrido “apesar das medidas de desanuviamento” adotadas pelas suas forças, que “operavam em águas internacionais".

Segundo o Comando Central, o abate do drone iraniano ocorreu poucas horas depois de as forças da República Islâmica terem assediado um navio mercante de bandeira e tripulação norte-americana que navegava no Estreito de Ormuz.

