Um avião F-18 descola do porta-aviões USS Abraham Lincoln.
Um avião F-18 descola do porta-aviões USS Abraham Lincoln. MARINHA DOS EUA
Internacional

EUA-Irão. Nova ronda de pressão pela força confirma fragilidade do processo negocial

Mísseis e drones iranianos atacaram bases norte-americanas em retaliação à segunda noite de bombardeamentos. Especialistas apontam para o risco da “negociação coerciva” descambar em guerra total.
César Avó
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