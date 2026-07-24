Um F-18 descola do USS Abraham Lincoln, um dos dois porta-aviões de onde os EUA têm lançado ataques ao Irão.
Um F-18 descola do USS Abraham Lincoln, um dos dois porta-aviões de onde os EUA têm lançado ataques ao Irão.MARINHA DOS EUA
Internacional

EUA iniciam 13ª vaga de ataques aéreos desde o fim do cessar-fogo

Nova vaga de ataques teve início às 23h45 (hora de Lisboa) e visou alvos militares para "responsabilizar o Irão e diminuir as ameaças da Guarda Revolucionária à navegação comercial", dizem EUA
DN/Lusa
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O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (CENTCOM) anunciou o início de uma nova ronda de ataques aéreos contra o Irão, a 13.ª desde o fim do cessar-fogo provisório.

O CENTCOM afirmou, em comunicado divulgado na rede social X, que a nova vaga de ataques teve início às 23h45 de Portugal continental, visando alvos militares iranianos para "responsabilizar o Irão e diminuir as ameaças da Guarda Revolucionária Islâmica à navegação comercial".

Os militares norte-americanos realizaram na última noite a 12.ª vaga de ataques contra o Irão desde o fim do cessar-fogo, com o objetivo declarado de minar a capacidade de Teerão de ameaçar o tráfego comercial no estreito de Ormuz, e às quais o Irão respondeu com ataques às bases militares de Ali al-Salem e al-Adiri, no Kuwait.

Após 12 dias consecutivos de ataques norte-americanos contra o território iraniano e de represálias do Irão no Médio Oriente, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou esta quinta-feira os Estados Unidos de adotarem uma atitude "irracional e dominadora".

"O problema reside na abordagem dos Estados Unidos, uma abordagem irracional, excessiva e dominadora, que provocou uma resposta firme da nossa parte", declarou Abbas Araghchi à televisão estatal, à margem da visita a Teerão do primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi.

Também esta noite, o CENTCOM indicou que, desde o retomar do bloqueio naval contra o Irão, há nove dias, redirecionou 12 embarcações comerciais e inutilizou uma para impedir a entrada ou saída de navios de portos ou zonas costeiras iranianas.

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