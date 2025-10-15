EUA. Braço-de-ferro entre democratas e republicanos sem fim à vista

Mais de 600 mil funcionários federais foram enviados para casa, com licença sem vencimento desde o início do encerramento dos serviços do governo, no dia 1, por falta de financiamento. Um número superior mantém-se em funções, igualmente sem remuneração, ao ser considerado essencial para a manutenção da ordem e da segurança. Enquanto os serviços se mantêm fechados ou com condicionamentos - são exemplo disso os atrasos e os cancelamentos do tráfego aéreo -, a administração Trump aproveitou para começar a despedir ainda mais funcionários durante uma crise política sem fim à vista. A causa deste shutdown - o terceiro nas presidências de Donald Trump - deve-se a um desacordo sobre o orçamento entre republicanos e democratas. Estes exigem o restabelecimento das despesas de saúde asseguradas pelo Affordable Care Act, mais conhecido por Obamacare, o programa que assiste milhões de norte-americanos com menores rendimentos, e também querem revogar o corte de 1 bilião de dólares previsto pelo pacote Uma Lei Grande e Bonita noutro programa de saúde, Medicaid. .15Mil milhões de dólares por dia é o custo para a economia dos EUA devido ao encerramento dos serviços federais, estimou o secretário do Tesouro Scott Bessent..Sem cederem uma linha, os republicanos propuseram a extensão do orçamento atual até ao fim de novembro. Mas não conseguiram convencer senadores democratas em número suficiente nas várias vezes que levaram a proposta a votos. Já a Câmara dos Representantes mantém-se em inatividade. O seu presidente, Mike Johnson, afirmou na terça-feira que “não há nada para negociar”. Numa anterior conferência de imprensa, o republicano do Louisiana argumentou que manter os subsídios para o Obamacare é desnecessário devido à Uma Lei Grande e Bonita, porque esta já reduz os custos dos prémios dos seguros. Por outro lado, os republicanos apontam para o grau de “desperdício e fraude na indústria de seguros”, como disse o vice-presidente J.D. Vance. .Republicanos e democratas trocam acusações de culpa pelo 'shutdown'.Os números desmentem as alegações de Johnson e de Vance. Segundo o Gabinete de Orçamento do Congresso, prevê-se uma redução dos preços dos prémios de 0,6% até 2034. Já um estudo da fundação KFF indica que, em média, os preços dos prémios dos seguros de saúde mais do que duplicarão com os cortes programados. Quanto à fraude, os serviços dos seguros Medicare e Medicaid estimou em cerca de 1% de subsídios atribuídos de forma indevida..8Mil milhões de dólares “desviados” pelo Pentágono de fundos de investigação não utilizados para pagar o soldo. Trump dera instruções para se pagar aos 1,3 milhões de militares..Cedo Trump fez saber estar perante uma oportunidade para “fazer coisas que antes não se conseguiam fazer”, ou seja, em cortar de forma “irreversível” em programas de cunho democrata, enquanto deu instruções para que as forças militares e os agentes de controlo de imigração possam continuar a receber salário. Russell Vought, o homem aos comandos do Gabinete de Gestão e Orçamento, anunciou a suspensão de 18 mil milhões de dólares para obras ferroviárias e do metro na democrata Nova Iorque, ou de 8 mil milhões de dólares em projetos de energias renováveis em estados com representação democrata no Senado. No fim de semana, mais de 4100 funcionários federais foram despedidos, dando continuidade aos cortes realizados por Elon Musk.Como e quando o braço-de-ferro vai terminar, ninguém arrisca prever, dado o clima polarizado. Mas há republicanos a sentirem a pressão do seu círculo eleitoral e uma parte destes é favorável à continuidade do financiamento dos seguros de saúde. Em declarações à Bloomberg, Marc Short, que foi assessor do ex-vice Mike Pence, reconheceu que os democratas “estão a ser mais consistentes na comunicação do que os republicanos”.Os 21 shutdowns35 diasDurante o primeiro mandato de Trump, entre 2018 e 2019. Teve um custo para a economia do país avaliado em 3 mil milhões de dólares.21 diasEm 1996, sob a presidência de Bill Clinton. 17 diasAconteceu em duas ocasiões: sob a presidência de Jimmy Carter, em 1978; e de Barack Obama, em 2013. 12 diasAconteceu em 1977, com Carter presidente. 11 diasEm duas ocasiões: no primeiro encerramento governamental, em 1976, com Gerald Ford, e no ano seguinte, com Carter. 8 diasDe novo em 1977, e em duas vezes, na era Carter. 5 diasEm 1995, no mandato de Clinton. 4 diasDurante a presidência de George Bush pai, em 1990. 3 diasRegistou-se três vezes: em 1982 e 1983, no primeiro mandato de Ronald Reagan, e em 2018, com Trump.2 diasEm 1981 e em 1984, era Reagan presidente.1 dia Com o presidente que viveu mais shutdowns, Reagan, em quatro vezes (1982, 1984, 1986 e 1987). Algumas horasO presidente que mais dias esteve na Casa Branca com o governo federal paralisado, Donald Trump, foi também o que menos horas viveu, em 2018.