EUA: Agência para os medicamentos aprova tratamento contra o autismo

Há indicações de que a leucovorina pode ajudar a contrariar os sintomas, ainda que não seja "a cura". A FDA anunciou que vai concluir o processo de aprovação "nas próximas semanas".
Tomás Gonçalves Pereira
A agência norte-americana para os medicamentos e alimentação (FDA, na sigla em inglês) vai aprovar, em breve, um tratamento contra a "deficiência de folato (DFC) e sintomas de autismo".

A aprovação da leucovorina vai surgir "nas próximas semanas", anunciou a FDA. "Mais de metade das crianças americanas têm seguros Medicalaid ou CHIP, por isso, mediante esta decisão da FDA, os Estados terão que disponibilizar leucovorina em todo o país", de acordo com uma comunicação oficial. Fica assim garantida a disponibilização para as pessoas com baixos rendimentos.

Três responsáveis daquele organismo consideram que os testes mais recentes levam a crer que a leucovorina pode ajudar a curar crianças com aqueles diagnósticos. Trata-se de uma forma de Vitamina B e, de acordo com os próprios, há provas de que pode ajudar a melhorar a comunicação verbal das crianças com autismo.

Numa altura em que aquele composto já é usado para o tratamento do cancro e anemia, a investigação ainda carece de mais dados sobre os efeitos no tratamento de DFC e autismo. De resto, os responsáveis salientaram que o medicamento "não é a cura para o autismo".

Suspeitas não confirmadas ligam Paracetamol a outras problemáticas, nas grávidas

O anúncio referido surge pouco depois de alguns responsáveis da agência apontarem, nos últimos dias, para a possibilidade de o Paracetamol (ou Tylenol, nome do medicamento equivalente vendido nos EUA) estar ligado a sintomas de autismo e Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), quando tomado por mulheres grávidas.

De qualquer forma, também aqui não há certezas e a empresa negou quaisquer suspeitas neste âmbito. De resto, há registos de casos de correlação, mas os estudos não comprovam a existência de causalidade.

