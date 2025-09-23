EUA: Agência para os medicamentos aprova tratamento contra o autismo

A agência norte-americana para os medicamentos e alimentação (FDA, na sigla em inglês) vai aprovar, em breve, um tratamento contra a "deficiência de folato (DFC) e sintomas de autismo".A aprovação da leucovorina vai surgir "nas próximas semanas", anunciou a FDA. "Mais de metade das crianças americanas têm seguros Medicalaid ou CHIP, por isso, mediante esta decisão da FDA, os Estados terão que disponibilizar leucovorina em todo o país", de acordo com uma comunicação oficial. Fica assim garantida a disponibilização para as pessoas com baixos rendimentos.Três responsáveis daquele organismo consideram que os testes mais recentes levam a crer que a leucovorina pode ajudar a curar crianças com aqueles diagnósticos. Trata-se de uma forma de Vitamina B e, de acordo com os próprios, há provas de que pode ajudar a melhorar a comunicação verbal das crianças com autismo.Numa altura em que aquele composto já é usado para o tratamento do cancro e anemia, a investigação ainda carece de mais dados sobre os efeitos no tratamento de DFC e autismo. De resto, os responsáveis salientaram que o medicamento "não é a cura para o autismo".Suspeitas não confirmadas ligam Paracetamol a outras problemáticas, nas grávidasO anúncio referido surge pouco depois de alguns responsáveis da agência apontarem, nos últimos dias, para a possibilidade de o Paracetamol (ou Tylenol, nome do medicamento equivalente vendido nos EUA) estar ligado a sintomas de autismo e Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), quando tomado por mulheres grávidas. De qualquer forma, também aqui não há certezas e a empresa negou quaisquer suspeitas neste âmbito. De resto, há registos de casos de correlação, mas os estudos não comprovam a existência de causalidade..Fabricante de paracetamol mais usado nos EUA rejeita associação a autismo.Trump anuncia que investigadores americanos associam consumo de paracetamol na gravidez ao autismo