Modi, entre Putin e Xi, pediu ao líder russo para que a guerra termine o quanto antes.EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Internacional

Estancar o alargamento da NATO é condição para a paz na Ucrânia, diz Putin

O líder russo defendeu os princípios da Carta das Nações Unidas e a ingerência no país vizinho no mesmo discurso. Na cimeira protagonizada pelo chinês Xi Jinpijng, a declaração final omitiu a guerra.
César Avó
Guerra na Ucrânia
Vladimir Putin
Xi Jinping
Narendra Modi
Tianjin

