Estados Unidos prepara venda de aviões de reabastecimento ao Qatar

Os Estados Unidos aprovaram um projeto de venda de aviões de reabastecimento ao Qatar, país mediador na guerra com o Irão, no valor de mais de 4,5 mil milhões de dólares, anunciou o Departamento de Estado.

O Qatar solicitou até quatro aviões de reabastecimento em voo KC-46A, equipados com sensores anti mísseis, e a venda, comunicada ao Congresso norte-americano para aprovação, deverá ajudar a "reforçar a segurança de um parceiro regional estratégico", adiantou a mesma fonte na quinta-feira.

O fornecimento, acrescentou, vai "reforçar a capacidade do Qatar para enfrentar ameaças atuais e futuras, melhorando as suas capacidades de defesa e a sua interoperabilidade com as forças americanas e aliadas".

O Qatar figura entre os mediadores nas negociações entre Teerão e Washington, atualmente paralisadas, assim como no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

O emirado petrolífero abriga a base aérea norte-americana de Al-Udeid, a mais importante da região, e tem sido visado pelo Irão em represálias durante o conflito iniciado no final de fevereiro.

Os líderes do emirado também ofereceram ao Presidente norte-americano, Donald Trump, um novo avião Air Force One.