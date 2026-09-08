Estados Unidos atacam petroleiros iranianos perto da ilha de Kharg

Os Estados Unidos atacaram esta terça-feira, 8 de setembro, vários petroleiros iranianos perto da ilha de Kharg, no estreito de Ormuz, de acordo com dois responsáveis ​​norte-americanos citados pela CNN.

De acordo com um dos oficiais citados, as forças norte-americanas atacaram os petroleiros iranianos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica em resposta a tentativas de ataque com mísseis contra um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos.

Os ataques acontecem numa altura em que os Estados Unidos têm concentrado a sua estratégia de guerra em atacar ou incapacitar alvos em torno do estreito, escoltando embarcações comerciais e mantendo o bloqueio naval aos portos iranianos no âmbito de uma "pressão total" para aumentar a pressão económica sobre o regime do Irão, que por sua vez prometeu retaliar atacando petroleiros perto de portos do Bahrein e do Kuwait.

“Avisamos todas as tripulações a bordo de petroleiros nas proximidades dos portos do Kuwait e do Bahrein — que albergam estes terroristas (americanos) e são parceiros nas suas ações hostis — para que abandonem imediatamente os seus navios, quer estejam ancorados ou atracados nos portos, pois as embarcações serão alvejadas”, afirmou a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), citada pela emissora estatal IRIB.

Um dos petroleiros iranianos atingidos na terça-feira estava a seis quilómetros de Kharg, uma ilha no Golfo Pérsico que funciona como um centro para as exportações de petróleo do Irão, segundo a agência de notícias iraniana Tasnim. Um segundo petroleiro foi atingido na costa de Jask, segundo a IRIB.

As tripulações de ambas as embarcações foram resgatadas em botes salva-vidas.

Antes destes ataques mais recentes, as forças norte-americanas já haviam visado um petroleiro iraniano a cerca de dez quilómetros da ilha de Kharg, durante o fim de semana.