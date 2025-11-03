Espanha. Socialistas voltam a cair, populares estagnam e o Vox continua a subir

O PSOE, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, voltou a cair nas intenções de voto, perdendo um ponto percentual em relação ao mês anterior (28,3%), enquanto que o Partido Popular (PP) mantém-se nos 30,5%, quase três pontos percentuais abaixo do que obteve nas eleições de 2023, de acordo com o último barómetro do Instituto 40dB para o El País e a Cadena Ser publicado esta segunda-feira, 3 de novembro. Em sentido contrário, o partido de extrema-direita Vox continua a subir, com cerca de 17% pelo terceiro mês consecutivo, quase cinco pontos percentuais acima do resultado de há dois anos.“A sondagem revela que o Vox, e não o PP, está a capitalizar com a queda de popularidade do governo e do PSOE devido aos escândalos de corrupção. Essas descobertas reacenderam o debate interno dentro do PP, desde o surgimento do seu grupo dissidente, sobre como dialogar com a extrema-direita”, refere a análise feita pelo El País. Os dados conhecidos esta segunda-feira mostram ainda que a formação de extrema-direita liderada por Santiago Abascal é a que tem os eleitores mais fiéis - 88,7% dos daqueles que votaram há dois anos Vox fariam o mesmo hoje - seguida pelo PP (71,5%) e pelo PSOE (68,7%). De notar ainda que, se as eleições legislativas fossem realizadas agora, os populares perderiam 15,6% dos votos conquistados em 2023 para o Vox, um aumento de um ponto percentual em comparação com o mês anterior. Ao mesmo tempo, 6% dos eleitores do PP em 2023 estão agora indecisos. Por sua vez, a formação de extrema-direita perderia 2,6% dos seus votos das últimas eleições para os populares e outros 4,8% para o movimento populista Acabou-se a Festa se os espanhóis fosse hoje votar. É também referido que o Vox é ainda o partido que atrai mais eleitores entre os que se abstiveram: até 13%.A fidelidade eleitoral à esquerda é muito menor, com o barómetro do Instituto 40dB a mostrar que até 15% dos que apoiaram o PSOE há dois anos estão agora indecisos ou afirmam que votariam em branco ou em votos inválidos. A transferência de eleitores socialistas para os populares atingiu 5,3%, um aumento de 1,3 pontos em relação ao mês anterior. Já o Sumar, da vice-primeira-ministra Yolanda Díaz, mantém apenas 49,5% dos seus votantes, tendo perdido 23,6% para o Podemos 9% para os socialistas de Pedro Sánchez. .PSOE de Sánchez cai sete pontos nas sondagens, mas ainda fica à frente do PP em pleno escândalo de corrupção.Espanha. Escândalos atiram popularidade de Pedro Sánchez para o seu valor mais baixo