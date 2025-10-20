Espanha quer acabar com a mudança da hora já em 2026

O governo espanhol quer acabar com a mudança de hora em definitivo e vai avançar com essa proposta no Conselho Europeu.“Este é um debate antigo, pois o Parlamento Europeu votou há seis anos o fim da mudança da hora. Por isso, hoje, o governo espanhol vai defender no Conselho Europeu que mantenhamos esta votação maioritária e finalmente paremos de mudar as horas em 2026”, afirmou Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol, numa mensagem nas redes sociais."Francamente, já não vejo sentido", afirmou Sánchez.“Em todas as sondagens em que foram entrevistados espanhóis e europeus, a maioria mostrou-se contra a mudança da hora”, acrescentou, revelando que vai propor o fim da mudança da hora duas vezes por ano.Sánchez fala ainda dos efeitos negativos na saúde e bem estar dos cidadãos para justificar esta decisão.. A mudança da hora está prevista para a madrugada do próximo domingo. Os relógios atrasam uma hora.