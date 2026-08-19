“Não queremos voltar”, diz um cartaz de migrantes marroquinos numa praia em Ceuta.
“Não queremos voltar”, diz um cartaz de migrantes marroquinos numa praia em Ceuta.EPA/REDUAN
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Espanha desafia Bruxelas e prepara transferências de migrantes menores

Governo planeia enviar 500 menores do sexo feminino para o continente. UE tinha defendido que fossem devolvidos a Marrocos.
Susana Salvador
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