O xeque Al Thani do Qatar e o presidente Pezeshkian do Irão.
O xeque Al Thani do Qatar e o presidente Pezeshkian do Irão.EPA/GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IRÃO
Internacional

Entra-e-sai diplomático em Teerão abre porta para negociações

O primeiro-ministro e MNE do Qatar reuniu-se com figuras gradas do regime para dar um renovado impulso ao caminho das conversações. Washington menoriza desenvolvimentos.
César Avó
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