O xeque Al Thani do Qatar e o presidente Pezeshkian do Irão. EPA/GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IRÃO

Internacional Entra-e-sai diplomático em Teerão abre porta para negociações O primeiro-ministro e MNE do Qatar reuniu-se com figuras gradas do regime para dar um renovado impulso ao caminho das conversações. Washington menoriza desenvolvimentos.