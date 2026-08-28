Entra-e-sai diplomático em Teerão abre porta para negociações

A via diplomática ganhou novo ímpeto nas últimas horas, com a visita da delegação paquistanesa a Teerão, no início da semana, e na quinta-feira com a deslocação do primeiro-ministro do Qatar. O xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani reuniu-se à vez com o presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, com o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Galibaf, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi. Segundo Doha, as conversas incidiram sobre “os esforços que estão a ser feitos para reduzir a tensão”, assim como um plano proposto entre o Irão e Omã para permitir a passagem segura de navios e a remoção de minas no estreito de Ormuz. O gabinete de Al Thani afirmou que o primeiro-ministro (e também chefe da diplomacia) qatariano destacou a “necessidade de respeitar a soberania dos países vizinhos e a liberdade de navegação” na via por onde transitava um quinto da produção de combustíveis fósseis antes de o Irão limitar ou proibir a passagem e os EUA imporem um bloqueio aos portos iranianos. À Al Jazeera, o analista político iraniano Hossein Ebrahimi disse que as recentes visitas “pode ser vistas como uma porta aberta para mais negociações e para a gestão do estreito”. Já o professor de Relações Internacionais Abdulla Banndar al-Etaibi disse ao mesmo órgão catariano que a visita do xeque Al Thani serviu para avaliar se o Irão fala a uma voz e de forma credível. Isto porque na véspera, o Omã e o Irão anunciaram uma nova rota temporária de navegação e os Guardas da Revolução fizeram uma declaração à parte a reclamar o controlo total do estreito. O Paquistão disse na quinta-feira que também continuava os esforços diplomáticos para ajudar a resolver a crise, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros a lembrar que o chefe do Estado Maior, marechal Asim Munir, visitou Teerão há dias com o objetivo de reavivar o memorando de entendimento assinado em junho para reabrir o estreito de Ormuz. . Segundo a Reuters, Munir, que é tido em alta consideração pelo presidente norte-americano, terá passado uma mensagem de Donald Trump. Mas este, na quarta-feira, e a porta-voz da Casa Branca, na quinta, negaram esses avanços. “Nenhuma negociação está a decorrer neste momento e isso continuará até que o presidente creia que se sentem à mesa de forma significativa. Ainda não vimos isso”, disse Karoline Leavitt - que está de saída - à Fox News. Em contramão aos desenvolvimentos diplomáticos, o anterior chefe da Mossad defendeu que os EUA e Israel devem regressar à guerra até que o regime iraniano caia. “Na minha avaliação, não haverá outra escolha senão intensificar as ações económicas, diplomáticas e operacionais contra este regime até ele cair- e ele vai cair”, disse David Barnea durante uma cerimónia na qual foi homenageado pela autarquia de Jerusalém. Petroleiro atingido Um projétil atingiu um petroleiro no estreito de Ormuz, tendo causado um incêndio, informou o centro britânico de informações marítimas UKMTO. O incidente, reportado na terça-feira, só foi tornado público na quinta. Não há vítimas a lamentar. Do lado norte-americano, O Comando Central militar (CENTCOM) disse que nas últimas horas, as suas forças “desviaram 75 navios comerciais, incapacitaram 3 e abordaram 2 para garantir que cumprissem as regras” no estreito de Ormuz.Acordo de defesaDepois da Turquia e da Arábia Saudita, o Koweit. O governo paquistanês, além de mediador dos EUA e do Irão, tem vindo a apostar em acordos de defesa. Na quinta-feira, durante a visita do ministro da Defesa do Estado do Golfo Pérsico a Islamabad, foi assinado um acordo de defesa e cooperação militar. Ataques ao Líbano e SíriaForças israelitas prosseguiram operações nos países vizinhos, apesar dos recentes esforços diplomáticos no sentido de aliviar as tensões, quer com o Líbano, quer com a Síria. No primeiro país, o Tsahal diz ter feito uma série de ataques à infraestrutura do Hezbollah na região de Nabatieh, no sul, em resposta a um ataque de drones contra tropas israelitas. A agência libanesa reporta a morte de uma mulher. Na Síria, forças israelitas bombardearam uma colina próxima de Beit Jinn, nos arredores de Damasco. No Conselho de Segurança da ONU, Claudio Cordone, enviado especial adjunto para a Síria, mostrou-se “preocupado” com as declarações de dirigentes israelitas que “defendem uma presença militar indefinida em território sírio”. Reforço militar na Cisjordânia O chefe do Estado-Maior das forças de Israel, Eyal Zamir, anunciou o reforço de tropas na Cisjordânia devido ao avolumar das tensões no território ocupado em resultado dos reiterados ataques dos colonos aos palestinianos. Em paralelo, Israel restringiu o movimento dos habitantes de várias aldeias, noticia a agência palestiniana Wafa. Apoio a embargo a colonatos Metade dos britânicos apoia a aplicação de um embargo económico aos colonatos israelitas na Cisjordânia, conclui uma sondagem YouGov. Cinquenta por cento dos inquiridos está a favor de uma lei que o governo trabalhista estará a finalizar. Uma minoria (16%) mostra-se contra e cerca de um em cada três (34%) não sabe..Pedro Seabra: "O estreito de Ormuz poderá ser o fator a forçar ambas as partes a ir à mesa de negociações".Irão e Omã chegam a acordo sobre rotas de Ormuz. Mas o que muda?