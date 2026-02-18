Encontrados corpos de oito esquiadores após 'avalanche' mais mortífera em 50 anos nos EUA

As equipas de socorro localizaram esta quarta-feira, 18 de fevereiro, os corpos de oito esquiadores dos 10 que haviam sido dados como desaparecidos na véspera, após uma avalanche de grandes proporções nas montanhas próximas de Lago Tahoe, na Califórnia, avançou a Associated Press (AP). As buscas continuaram, no entanto, na esperança de encontrar um último desaparecido, enquanto uma violenta tempestade de neve continuava a assolar a região.A avalanche atingiu grupo de 15 pessoas - onze esquiadores e quatro guias - que faziam uma travessia de três pela Sierra Nevada. A ocorrência deu-se já no Pico Castle, um conhecido destino turístico da Floresta Nacional de Tahoe, no oeste dos EUA. A tragédia tornou-se já, de acordo com as autoridades locais, a avalanche mais mortífera registada em solo norte-americano em quase meio século, conforme noticiado pela AP, numa altura em que a Costa Oeste dos Estados Unidos é assolada por uma tempestade de inverno "histórica".Durante uma conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, a xerife do condado de Nevada, Shannan Moon, informou que as famílias das vítimas já foram alertadas para o facto de a operação ter passado oficialmente de uma fase de busca e salvamento para uma missão de recuperação de corpos. A decisão surge após dias de condições meteorológicas extremas que dificultaram o acesso à zona do desastre.Seis dos esquiadores foram resgatados na terça-feira numa massiva operação levada a cabo por várias dezenas de socorristas sob condições climáticas adversas, consequência de uma forte tempestade que atinge a Califórnia desde segunda-feira, com fortes rajadas de vento e intensos nevões..As autoridades haviam emitido um alerta de avalanches logo para o período entre a madrugada de terça-feira e a de quarta para a Cordilheira da Sierra Nevada, onde está localizado o Pico Castle, a 2777 metros de altitude.O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos informou que, até quarta-feira à noite, algumas regiões da Sierra Nevada estariam sujeitos a nevões que poderiam levar a acumulações de neve de até 2,4 metros.Um abrigo improvisado De acordo com os relatos da xerife Moon, os sobreviventes demonstraram uma enorme resiliência enquanto aguardavam por auxílio. Utilizando o seu próprio equipamento de montanha, conseguiram improvisar abrigos para se protegerem do frio extremo e tentarem manter a temperatura corporal. Foi este mesmo grupo de sobreviventes que acabou por localizar os primeiros três companheiros já sem vida, antes de as equipas de emergência chegarem ao local. A operação de salvamento foi descrita pelas autoridades como sendo de uma complexidade técnica extraordinária. Os socorristas utilizaram um veículo de neve, conhecido como snowcat, para progredir no terreno até uma distância de pouco mais de três quilómetros do local do incidente.A partir desse ponto, e perante o risco iminente de novos deslizamentos, os operacionais tiveram de percorrer a distância restante em esquis, avançando com precaução redobrada para não desencadear uma segunda avalanche que pudesse colocar em risco tanto os sobreviventes como a própria equipa de resgate.