Encontrada sem vida a turista espanhola que estava desaparecida há dois meses numa ilha da Indonésia

A mulher espanhola que estava desaparecida há dois meses na Indonésia foi encontrada sem vida numa praia da cidade de Senggigi, na ilha de Lombok, onde em junho se hospedou num hotel.O corpo de Matilde Muñoz, de 72 anos, foi encontrado pela polícia indonésia, que, em comunicado, revelaram ter detido dois homens, de 34 e 30 anos, por "homicídio premeditado e roubo com violência", segundo um comunicado da polícia indonésia, acrescentando que ambos acabaram por confessar ter planeado o assassinato da turista espanhola.A família da vítima foi informada este sábado, 30 de agosto, do óbito, com a Embaixada de Espanha na Indonésia a "prestar toda a assistência consular". Os familiares, que durante este processo foram representados pelo sobrinho de Matilde Muñoz, criticaram bastante a investigação das autoridades indonésias que acusaram de "ineficácia, negligência e imperícia" pela forma como conduziram a investigação.A turista espanhola tinha por hábito viajar por vários países asiáticos. Era natural da cidade galega de Ferrol, era reformada e não tinha filhos. Os amigos deixaram de ter notícias dela desde o dia 1 de julho, altura em que Matilde Muñoz deixou de responder às mensagens por Whatsapp e através das redes sociais. Nessa altura, foi declarado o seu desaparecimento, confirmado pelos funcionários do hotel Bumi Aditya, na ilha de Lombok, onde tinha pagado estadia até 20 de junho. A polícia indonésia diz que os dois suspeitos terão entrado pela janela do hotel para roubar a mulher, que terá sido sufocada. .Mistério na Indonésia. Espanhola disse que ia à praia e desapareceu sem deixar rasto