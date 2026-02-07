Empresa de energia ucraniana reporta cortes de energia na maioria das regiões após ataques russos

A empresa estatal de energia ucraniana NPC Ukrenergo declarou que as forças armadas russas estão a atacar instalações da rede elétrica do país, provocando cortes de energia na maioria das regiões da Ucrânia. "A Rússia está a realizar outro ataque em grande escala contra instalações da rede elétrica ucraniana. Devido aos danos causados pelo inimigo, foram declarados cortes de energia de emergência na maioria das regiões", anunciou a empresa ucraniana nas redes sociais este sábado, 07 de fevereiro.A empresa não forneceu informações sobre quando será restabelecido o serviço. As forças russas continuam a atacar as posições ucranianas e os trabalhos para restabelecer a energia vão começar quando "a situação de segurança o permitir", sublinhou a empresa de energia.A NPC Ukrenergo avisou ainda os cidadãos de que as informações divulgadas anteriormente sobre os cortes de energia já não são válidas devido a esta interrupção de emergência. "Acompanhem as notícias nos portais oficiais das autoridades regionais de energia da vossa região", conclui a mensagem."Os criminosos russos lançaram mais uma vez um ataque massivo contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia", declarou o ministro da Energia ucraniano, Denis Shmigal, na rede social Telegram, referindo que o bombardeamento ainda estava em curso. "O ataque continua" e "os trabalhadores estão prontos para iniciar as reparações assim que a situação o permita", indicou Shmigal.Segundo o ministro da Energia ucraniano, o ataque russo teve como alvo duas subestações e linhas que são "a espinha dorsal da rede elétrica da Ucrânia", assim como duas centrais de produção de energia, uma em Dobrotvir e outra em Burshtin, ambas no oeste da Ucrânia.Como resultado do ataque, a empresa de energia ucraniana NPC Ukrenergo solicitou assistência de emergência à Polónia. A infraestrutura energética da Ucrânia está gravemente danificada pelos ataques constantes das forças russas.Na Rússia, as defesas aéreas abateram esta madrugada 82 drones ucranianos, mais de metade deles na região de Volgogrado, a cerca de 500 quilómetros da linha da frente. Segundo o Ministério da Defesa russo, mais da metade dos drones (45) foram abatidos pelas forças russas..Conselho da UE autoriza a Ucrânia a utilizar empréstimo europeu para comprar armas a outros países.Kremlin avisa UE que é “extremamente imprudente” proibir importações de gás russo