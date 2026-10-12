Em disputa pelo voto católico, Lula e Flávio Bolsonaro celebram dia da padroeira do Brasil; veja as imagens
O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu adversário na segunda volta das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro, participaram esta segunda-feira, 12 de outubro, em missas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As celebrações decorreram em Brasília, numa altura em que a religião ganhou protagonismo na campanha eleitoral.
Lula participou numa missa na capela do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, acompanhado pela primeira-dama Janja e por membros do Governo. O presidente destacou a importância da santa para a sua fé e criticou as ofensas que, segundo o próprio, têm sido dirigidas à padroeira do país.
Já Flávio Bolsonaro esteve numa celebração na Catedral de Brasília, acompanhado pela mulher e pelo candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar. O vice-presidente Geraldo Alckmin, por sua vez, marcou presença no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.
As celebrações decorreram semanas depois de uma controvérsia envolvendo Flávio Bolsonaro e a padroeira do Brasil. Como noticiou o DN, o boato de que o candidato pretendia diminuir o estatuto de Nossa Senhora Aparecida abriu uma nova frente de disputa eleitoral, aproveitada por Lula e pelos seus aliados.
Flávio Bolsonaro desmentiu a alegação, que surgiu nas redes sociais a partir de um projeto de lei apresentado em 2007 por outro deputado e entretanto arquivado.
O caso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a remoção de publicações comprovadamente falsas que atribuíssem ao candidato a intenção de retirar o título de padroeira a Nossa Senhora Aparecida. A disputa pelo eleitorado católico tornou-se assim mais um dos temas da campanha presidencial brasileira, a menos de duas semanas da segunda volta, marcada para o dia 25 de outubro.
Nossa Senhora Aparecida é uma das figuras religiosas mais importantes do Brasil, país com uma das maiores populações católicas do mundo. O dia 12 de outubro é feriado nacional em sua homenagem e leva milhares de fiéis ao Santuário Nacional de Aparecida, no estado de São Paulo, considerado um dos maiores templos católicos do mundo.