Presidente Lula durante a Missa no Palácio da Alvorada, em Brasília. Foto: Andre Borges/EPA.

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Em disputa pelo voto católico, Lula e Flávio Bolsonaro celebram dia da padroeira do Brasil; veja as imagens

Celebrações decorreram em meio à disputa pelo voto católico, semanas depois de candidato do PL ter sido associado a proposta para retirar a Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do país.