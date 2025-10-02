Elon Musk tornou-se a primeira pessoa do mundo a atingir um património de 500 mil milhões de dólares

Elon Musk tornou-se a primeira pessoa do mundo a ultrapassar a marca histórica de 500 mil milhões de dólares (cerca de 426 mil milhões de euros) em património líquido, segundo a lista da Forbes. Um marco que reflete sobretudo a valorização das ações da Tesla, mas também o crescimento da SpaceX e da startup de inteligência artificial xAI, segundo a agência Reuters.A fortuna de Musk passou a fasquia do 500 mil milhões de dólares durante o dia de quarta-feira, voltando a baixar para 499,1 mil milhões às 17h de Nova Iorque, segundo a ferramenta de monitorização da Forbes. O valor consolida o empresário como a pessoa mais rica do planeta, aumentando a distância para os restantes nomes no índice global de bilionários.Grande parte da riqueza do CEO da Tesla está associada à sua participação de cerca de 12% na empresa, que é atualmente a construtora automóvel mais valiosa do mundo. As ações subiram 14% desde o início do ano, depois de um arranque instável provocado pela relação com Donald Trump.Em setembro, Musk reforçou a sua posição ao investir cerca de mil milhões de dólares na compra de ações da própria Tesla, num movimento lido pelos mercados como uma demonstração de confiança no futuro da empresa. E o conselho de administração da marca propôs entretanto um inédito plano de compensação a Musk, avaliado em um trilião de dólares (854 mil milhões de euros), que prevê objetivos financeiros e operacionais ambiciosos e que reforçará ainda mais o controlo do empresário.A par da Tesla, também a SpaceX — líder mundial no setor privado aeroespacial — e a xAI, dedicada à inteligência artificial, têm registado avaliações crescentes, contribuindo para o aumento da fortuna do multimilionário.Musk, de 54 anos, já havia atingido os 400 mil milhões de dólares em outubro do ano passado. Agora, menos de um ano depois, viu a fortuna aumentar mais 100 mil milhões..Elon Musk e príncipe André referidos em novos ficheiros sobre Jeffrey Epstein .Musk e Trump voltam a estar lado a lado no adeus a Charlie Kirk