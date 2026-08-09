Flávio Bolsonaro (à esquerda) quer usar os escândalos que envolvem Lulinha (à direita) para ganhar votos ao atual presidente brasileiro.
Flávio Bolsonaro (à esquerda) quer usar os escândalos que envolvem Lulinha (à direita) para ganhar votos ao atual presidente brasileiro.
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Eleições no Brasil. Filho de Lula é o maior trunfo eleitoral do filho de Bolsonaro

Lulinha enfrenta três inquéritos no âmbito de escândalo milionário conhecido como “Farra da Segurança Social”. Flávio até escolheu como vice-presidente o relator da CPMI que investigou o caso.
João Almeida Moreira
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