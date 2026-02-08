‘El Helicoide’ foi projetado nos anos 1950 para ser um centro comercial.
‘El Helicoide’ foi projetado nos anos 1950 para ser um centro comercial.EPA/MIGUEL GUTIERREZ
‘El Helicoide’: símbolo da tortura do chavismo vai dar lugar a complexo desportivo e cultural?

Governo interino anunciou planos para uma amnistia geral aos presos políticos e o fecho da prisão que nasceu no icónico edifício em Caracas. Proposta para transformar o espaço não agrada a todos.
