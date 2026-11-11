Pelo menos um morto e dez feridos após o desabamento de um prédio de três andares em Brooklyn

Pelo menos uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas, quatro delas em estado grave, após o desabamento de um prédio de três andares em Brooklyn, na tarde desta quarta-feira, 11 de novembro, em Brooklyn, no estado norte-americano de Nova Iorque.

Uma pessoa ainda estava presa nos escombros, informou o Corpo de Bombeiros de Nova Iorque.

O edifício colapsou no bairro de Flatbush, no sul de Brooklyn, uma zona predominantemente residencial com uma comunidade negra e afro-caribenha. O incidente foi reportado por volta das 16h00 locais (21h em Lisboa), segundo os bombeiros.