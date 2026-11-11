Pelo menos um morto e dez feridos após o desabamento de um prédio de três andares em Brooklyn
Pelo menos uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas, quatro delas em estado grave, após o desabamento de um prédio de três andares em Brooklyn, na tarde desta quarta-feira, 11 de novembro, em Brooklyn, no estado norte-americano de Nova Iorque.
Uma pessoa ainda estava presa nos escombros, informou o Corpo de Bombeiros de Nova Iorque.
O edifício colapsou no bairro de Flatbush, no sul de Brooklyn, uma zona predominantemente residencial com uma comunidade negra e afro-caribenha. O incidente foi reportado por volta das 16h00 locais (21h em Lisboa), segundo os bombeiros.
Um estaleiro de obras ficava ao lado do edifício que ruiu, que incluía uma loja no rés-do-chão e pelo menos um apartamento no andar superior
O Departamento de Edifícios da cidade de Nova Iorque está no local a investigar o incidente.
Vídeos do local mostram quatro bombeiros a retirar uma vítima debaixo de uma montanha de escombros e a colocá-la numa maca.
Os socorristas utilizaram drones para auxiliar nas buscas e lanternas, uma vez que a luz do dia tinha acabado.