Drones ucranianos matam quatro pessoas na Rússia. Ataques russos fizeram três mortos

Um ataque ucraniano com drones causou quatro mortos durante a noite na região de Samara, a cerca de 850 quilómetros a sudeste de Moscovo, anunciou o governador local.“É com profunda tristeza que informo que quatro pessoas morreram em consequência de um ataque noturno por drones inimigos. Esta é uma perda irreparável para todos nós”, disse Vyacheslav Fedorishchev, citado este sábado, 20 de setembro, pela agência noticiosa estatal russa TASS.O governador disse também que uma pessoa ficou ferida no ataque e prometeu que o Governo regional irá ajudar as famílias das vítimas.Fedorishchev não indicou a localização exata do ataque.Anteriormente, informara que “instalações do complexo energético e petrolífero” tinham sido atingidos por drones ucranianos.A Ucrânia tem como alvo este tipo de infraestruturas, que representam uma importante fonte de receita para Moscovo, a fim de tentar diminuir a capacidade russa de financiar o esforço de guerra.O comando do exército ucraniano mencionou este sábado um ataque contra a instalação petrolífera Samara, na região russa com o mesmo nome, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).As forças ucranianas reivindicaram ataques contra infraestruturas petrolíferas, incluindo duas refinarias, em território russo durante a noite.Foram atingidas as refinarias de Saratov, localizada a 858 quilómetros a sudeste de Moscovo, e de Novokubichevsk, a cerca de mil quilómetros da capital russa, precisou o estado-maior num comunicado citado pela agência espanhola EFE.O ataque com drones contra a refinaria de Kuibishevsky provocou explosões e incêndios nas instalações, referiu.O comando ucraniano disse que a refinaria de Saratov era responsável por cerca de 2,54% do volume total de refinação de petróleo da Federação Russa.De acordo com o Estado-Maior, os resultados das ações ainda estavam a ser avaliados.As autoridades ucranianas disseram que os ataques russos durante a noite causaram pelo menos três mortos..Zelensky espera apoio de Trump a garantias de segurança pós-guerra. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que espera obter da reunião da próxima semana em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidos, com o homólogo norte-americano, Donald Trump, um apoio claro às garantias de segurança para a Ucrânia.“Preparámos a base para as garantias de segurança que a Europa está disposta a oferecer, contando que os Estados Unidos se juntem”, disse este sábado Zelensky num encontro com jornalistas, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.Mais de 20 países europeus indicaram que participarão nas garantias de segurança à Ucrânia, que podem ir desde a adesão à União Europeia (UE) ao envio de uma força militar para o país.O chefe de Estado ucraniano recordou a reunião entre Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, realizada esta semana, na qual também foi abordada a questão das garantias de segurança.Zelensky disse que vai participar em várias reuniões bilaterais em Nova Iorque e que espera receber sinais de apoio de todos os aliados, incluindo Washington.Segundo o Presidente, Kiev e os parceiros estão perto de concluir um acordo para definir as garantias necessárias para evitar uma nova invasão russa..Pompa, circunstância, e protestos à distância para Trump