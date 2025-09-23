Drones levaram ao encerramento do aeroporto de Copenhaga e Dinamarca não descarta envolvimento russo

A primeira-ministra da Dinamarca classificou esta terça-feira, 23 de setembro, como um "ataque grave" a atividade de drones registada na última noite e que obrigou ao encerramento, durante horas, do aeroporto de Copenhaga. Mette Frederiksen não descartou a possibilidade de envolvimento russo, depois das recentes violações do espaço aéreo da NATO. A presença de drones também levou ao encerramento do aeroporto de Oslo, na vizinha Noruega. Centenas de voos foram cancelados, com milhares de passageiros afetados. "O que vimos ontem à noite foi o ataque mais grave à infraestrutura crítica dinamarquesa até hoje. Isso diz muito sobre os tempos em que vivemos e sobre o que nós, como sociedade, devemos estar preparados para enfrentar", disse Mette Frederiksen, em comunicado, divulgado esta terça-feira. Aos media dinamarqueses, a governante não rejeita a possibilidade de um envolvimento russo. "Não posso descartar de forma alguma que tenha sido a Rússia", afirmou a primeira-ministra, referindo, no entanto, que ainda não é possível ter conclusões sobre o que aconteceu, uma vez que está em curso uma investigação.Contudo, Frederiksen disse que a atividade de drones no aeroporto de Copenhaga deve ser vista no contexto do que tem acontecido no espaço europeu, nomeadamente as violações do espaço aéreo da NATO, mas não só. "Vimos drones sobre a Polónia que não deveriam estar lá, vimos atividade na Roménia, violações do espaço aéreo da Estónia, tivemos um ataque de hackers a aeroportos europeus durante o fim de semana e agora drones na Dinamarca e na Noruega", destacou Mette Frederiksen.A Rússia já negou um envolvimento na atividade de drones detetada no aeroporto de Copenhaga. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin (presidência russa) falou em "acusações infundadas". Em conferência de imprensa, a polícia dinamarquesa considerou que quem pilotou os drones avistados a sobrevoar o aeroporto de Copenhaga era um "operador competente". "Tem as capacidades, a vontade e as ferramentas para se exibir desta forma", disse o superintendente chefe da polícia dinamarquesa, Jens Jespersen, aos jornalistas. De acordo com o responsável da polícia, os drones na Dinamarca vieram de várias direções diferentes. As autoridades investigam as origens dos drones e não descartam a possibilidade de terem sido lançados de navios. Questionado sobre a posição do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que, na redes sociais, associou, sem apresentar provas, esta atividade de drones a uma "violação russa" do espaço aéreo da NATO em Copenhaga, Jespersen respondeu: "Não posso dizer nada sobre isso. Não é porque não queira, é porque simplesmente não sei". .Tráfego aéreo suspenso no aeroporto de Copenhaga devido à presença de drones (com vídeos)