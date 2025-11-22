Drama volta a atingir os Kennedy: neta de JFK revela doença terminal

Tatiana Schlossberg, neta do antigo Presidente norte-americano John F. Kennedy, revelou este sábado - dia em que se assinala o 62.º aniversário da morte do avô - que enfrenta um diagnóstico de cancro terminal. A revelação foi feita através de um ensaio pessoal publicado na revista The New Yorker, onde a jornalista ambiental de 35 anos descreve o seu ano e meio de luta contra uma leucemia mieloide aguda (LMA) com Inversão 3, uma mutação genética rara encontrada em menos de 2% dos casos de LMA.Na publicação, Schlossberg conta que os médicos lhe deram menos de um ano de vida, depois de uma sucessão de tratamentos intensivos iniciados logo após o diagnóstico recebido pouco depois do nascimento da filha, em maio de 2024.Filha de Caroline Kennedy, atual embaixadora dos EUA na Austrália, e do designer Edwin Schlossberg, Tatiana é casada e tem duas crianças. A revelação acrescenta um novo episódio à longa sucessão de tragédias vividas pela família Kennedy, que tem sido repetidamente marcada por mortes prematuras e eventos traumáticos, muitas vezes apelidados de “a maldição dos Kennedy”.No ensaio, Schlossberg relata uma batalha clínica extenuante: várias rondas de quimioterapia, duas transplantações de medula e participação em ensaios clínicos com terapias celulares avançadas. Apesar de duas remissões temporárias, a doença regressou de forma agressiva.Pelo caminho, enfrentou complicações graves, como hemorragias pós-parto, infeções virais que atingiram os rins e episódios respiratórios críticos, dificuldades que a deixaram fisicamente debilitada, obrigando-a a reaprender a andar após perda acentuada de massa muscular.No seu ensaio também destaca os desafios enfrentados por pacientes com cancro devido às mudanças em curso nas políticas de saúde, departamento dirigido pelo seu primo Robert F. Kennedy Jr., Secretário de Saúde e Serviços Humanos na administração Trump.Entre as revelações mais emotivas, Tatiana reflete sobre a impossibilidade de ter vivido plenamente a maternidade: “Nunca pude realmente cuidar da minha filha - não lhe pude mudar fraldas, dar banho ou alimentá-la por causa do risco de infeção após os transplantes. Estive ausente quase metade do seu primeiro ano de vida.”Tatiana é também irmã de Jack Schlossberg, o neto de JFK que está empenhado em deixar para trás a imagem de estrela controversa das redes sociais e voltar a pôr um Kennedy no Congresso dos EUA..As tragédias que marcaram a família KennedyO assassinato de John F. Kennedy (1963)O 35.º Presidente dos EUA foi morto a tiro em Dallas a 22 de novembro de 1963, num crime que abalou o mundo e que gerou inúmeras teorias de conspiração, especialmente após o assassino, Lee Harvey Oswald, ter sido morto dois dias depois.. A lobotomia de Rosemary Kennedy (1941)Irmã de JFK, Rosemary, terceira dos nove filhos de Joseph e Rose Kennedy, foi submetida a uma lobotomia aos 23 anos, procedimento que a deixou incapaz de falar e caminhar autonomamente. Viveu o resto da vida institucionalizada. A morte do primogénito, Joe Kennedy Jr. (1944)Preparado pelo pai para chegar à presidência, o irmão mais velho de JFK morreu aos 29 anos numa missão aérea secreta durante a Segunda Guerra Mundial. O avião explodiu e o corpo nunca foi recuperado.Outros acidentes aéreos fatais: John F. Kennedy Jr. (1999) e Kathleen Kennedy (1948)Filho do 35º presidente norte-americano, JFK Jr. morreu aos 38 anos quando o avião que pilotava caiu no Atlântico, juntamente com a esposa e a cunhada.Já Kathleen “Kick” Kennedy, uma das irmãs do antigo presidente, morreu aos 28 anos num acidente aéreo no sul de França, apenas quatro anos após ficar viúva durante a II Guerra Mundial - o marido, o britânico William Cavendish, foi morto por um sniper alemão em Bruxelas, cerca de um mês depois da morte do irmão mais velho de Kathleen, Joe Jr.O assassinato de Robert F. Kennedy (1968)Senador e candidato presidencial, irmão de JFK, foi morto em Los Angeles pouco depois de vencer eleições primárias. O agressor, Sirhan Sirhan, alegou motivações políticas. O acidente de Ted Kennedy (1969)Outro irmão de JFK, Ted Kennedy sobreviveu ao despiste do carro que conduzia, mas Mary Jo Kopechne, passageira, morreu afogada. O atraso na comunicação do acidente às autoridades arruinou as suas aspirações presidenciais. A morte de Saoirse Kennedy Hill (2019)Neta de Robert F. Kennedy, morreu aos 22 anos devido a uma overdose acidental, reacendendo a perceção pública da “maldição” da família..Jack Schlossberg. De estrela das redes sociais, o neto de JFK passou a esperança do clã Kennedy