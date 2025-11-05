“Donald Trump: aumenta o volume”. O primeiro discurso de Mamdani após ser eleito mayor de Nova Iorque apontou diretamente à Casa Branca

“Donald Trump, como sei que estás a ouvir, tenho quatro palavrinhas: turn the volume up (aumenta o volume)”. Zohran Mamdani não se ficou por meias palavras no seu primeiro discurso como mayor eleito de Nova Iorque, perante uma multidão em êxtase, e assumiu o choque frontal com Donald Trump.O recém-eleito mayor, um democrata socialista nascido em Kampala, no Uganda, e criado no Queens, usou a vitória para desafiar abertamente Donald Trump, que durante a campanha o classificara como um “lunático comunista” e ameaçara cortar fundos federais à cidade caso Mamdani vencesse. “Nova Iorque continuará a ser uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes, movida por imigrantes e, a partir de hoje, liderada por um imigrante”, afirmou o político democrata, que aos 34 anos se torna o primeiro muçulmano e o primeiro nova-iorquino de ascendência sul-asiática a assumir a liderança da maior cidade dos Estados Unidos. “Ouve-me bem, Presidente Trump: para chegares a qualquer um de nós, terás de passar por todos nós”, reforçou.. A verdade é que nenhum outro político democrata neste ano gerou tanta agitação e atenção nacional como Mamdani, de 34 anos, que se tornará o mais jovem mayor a liderar Nova Iorque no último século. .“A sabedoria convencional dir-vos-ia que estou longe de ser a melhor opção. Sou jovem, apesar dos meus melhores esforços para envelhecer. Sou muçulmano. Sou um socialista democrata. E o mais extraordinário de tudo: recuso-me a pedir desculpas por qualquer uma dessas coisas”, sublinhou.. Com uma linguagem clara e combativa, Mamdani posicionou-se como o rosto de uma Nova Iorque que se vê em oposição frontal ao trumpismo. “Se há alguém capaz de mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o viu nascer”, disse, arrancando aplausos estrondosos. “E se há uma forma de assustar um déspota, é desmontando as condições que lhe permitiram acumular poder.”.Democrata Zohran Mamdani eleito mayor de Nova Iorque. Mamdani prometeu uma agenda ambiciosa: transportes públicos gratuitos, creches universais e um congelamento de rendas nos edifícios com arrendamento estabilizado. “Vamos responsabilizar os maus senhorios, porque os Donald Trumps desta cidade habituaram-se demasiado a explorar os seus inquilinos. Vamos acabar com a cultura de corrupção que permite aos bilionários como Trump fugir aos impostos. E vamos fortalecer os direitos laborais porque sabemos, como Trump sabe, que quando os trabalhadores têm direitos de ferro, os patrões que tentam extorqui-los tornam-se muito pequenos.”O político evocou ainda o legado de Eugene Debs, o histórico socialista norte-americano, e comparou a sua ambição à de Fiorello LaGuardia, o icónico mayor da era da Grande Depressão. “Neste momento de escuridão política, Nova Iorque será a luz.”