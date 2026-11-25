Dois engenheiros foram condenados na terça-feira, 24 de novembro, no Brasil, a oito anos de prisão em regime semiaberto devido ao incêndio que causou a morte de 10 pessoas no centro de formação do clube de futebol Flamengo.

O incêndio de 08 de fevereiro de 2019 destruiu, de madrugada, os alojamentos dos jovens jogadores no moderno centro de treinos Ninho do Urubu, matando 10 adolescentes com idades entre os 14 e os 17 anos e ferindo outros três.

O fogo foi provocado por uma avaria num sistema de ar condicionado das instalações onde os jovens dormiam.

A juíza responsável pelo caso, Suimei Meira Cavalieri, considerou que os engenheiros Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes, responsáveis pelo design e análise dos módulos, "falharam nas suas obrigações técnicas ao autorizarem a utilização de estruturas inadequadas para alojar adolescentes durante a noite", refere um comunicado de um tribunal do Rio de Janeiro.

"O design previa apenas uma porta de saída, janelas com grades fixas e não dispunha de vias de evacuação adequadas. Os painéis utilizados eram compostos por material inflamável e não ofereciam condições de segurança suficientes em caso de incêndio", detalha o documento.

Os dois engenheiros, que tinham sido inicialmente absolvidos antes de o Ministério Público recorrer da decisão, foram assim condenados a oito anos de prisão em regime semiaberto, o que lhes permite exercer atividades fora do estabelecimento prisional durante o dia, regressando à noite para aí pernoitar.

O incêndio mortal gerou fortes reações no mundo do futebol. O Flamengo, clube da zona sul do Rio de Janeiro, é o emblema com o maior número de adeptos no Brasil.