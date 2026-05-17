Divisão na coligação de Netanyahu na iminência de eleições antecipadas

Os deputados israelitas vão votar esta semana uma proposta de dissolução do Knesset apresentada pela coligação no poder, no meio da tensão entre o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e os aliados ultraortodoxos. A votação abrirá a porta a uma possível antecipação das eleições, originalmente previstas para 27 de outubro, para o início de setembro. Algo que Netanyahu estará a tentar evitar, segundo os media israelitas, considerando que esse calendário iria “colocar em perigo” a sua vitória. Os problemas para o líder israelita começam dentro da própria coligação, com os partidos Haredi (os ultraortodoxos) a acusar Netanyahu de não cumprir a promessa de aprovar uma lei que isentaria do serviço militar obrigatório os jovens da sua comunidade, que se dedicam ao estudo da Torá nas yeshiva (escolas religiosas). O serviço militar é obrigatório em Israel, tanto para os homens como para as mulheres, mas historicamente os ultraortodoxos eram exceção. Contudo, com a guerra na Faixa de Gaza, aumentou a pressão para que sejam chamados também a servir, com uma decisão nesse sentido do Supremo Tribunal em 2024.Algo que os partidos Haredi estão a tentar reverter com uma nova lei, acusando o primeiro-ministro de arrastar a situação para tentar ganhar tempo. “Já não confiamos em Netanyahu”, disse em comunicado o Degel HaTorah, fação ultraortodoxa da coligação. “Precisamos de dissolver o parlamento imediatamente.”Diante dessa hipótese, os partidos da oposição anunciaram que iam apresentar uma lei para dissolver o Knesset. Mas, não querendo que o eventual calendário das novas eleições fique nas mãos dos opositores, a coligação de seis partidos liderada pelo Likud de Netanyahu antecipou-se e apresentou a sua própria proposta - sem uma data concreta, indicando que esta deveria ser decidida por uma comissão do Knesset. A proposta de lei deverá ser votada na quarta-feira (20 de maio), sendo esse apenas o primeiro passo para ser aprovada. Apesar de não estar prevista uma data, as regras estabelecem que as eleições terão que ocorrer entre três e cinco meses após a aprovação da lei - o que daria entre início de setembro e 27 de outubro (a data que já estava prevista). Segundo o jornal The Times of Israel, os partidos Haredi estão a defender que os israelitas vão a votos no início de setembro - não estão de acordo, com o Judaísmo Unido da Torá a preferir logo a 1 e o Shas só a 15. Uma data próxima das grandes festas do judaísmo que começam a 11, quando as comunidades religiosas estão especialmente ativas e organizadas, criando mais oportunidades para angariar apoio.Mas Netanyahu quer as eleições o mais próximo possível da data inicial, para ter mais tempo para fazer campanha, falando que agora tem que estar focado na situação de segurança (com vários cessar-fogo em risco). Para tentar convencer os ultraortodoxos, o primeiro-ministro terá previsto um plano de cinco anos para ajudar os Haredi, que inclui por exemplo destacar 25% do orçamento do Ministério da Educação para a comunidade. Segundo os media israelitas, o primeiro-ministro terá também dito em conversas privadas que eleições em setembro “colocariam em risco” as hipóteses de vitória do bloco de direita. Sondagens internas citadas pelo Canal 12 colocam a coligação de Netanyahu aquém dos 61 lugares necessários para ter a maioria no Knesset, diante de uma aliança entre dois dos principais nomes da oposição, Naftali Bennett e Yair Lapid. E não são as únicas. .Bennett e Lapid aliam-se (de novo) contra Netanyahu e convidam Eisenkot a juntar-se.Uma sondagem publicada na sexta-feira pelo jornal Maariv mostrava que 55% dos inquiridos preferiam que Netanyahu não fosse candidato nas próximas eleições. A sondagem dava também o Likud com menos um deputado do que na semana anterior, assim como o partido do ministro Itamar Ben-Gvir (extrema-direita), deixando o bloco da coligação com apenas 49 deputados (e isto já com a subida de um lugar do Shas). A oposição, sem contar com os partidos árabes (estes conseguem dez lugares), conseguia eleger 61 deputados (a maioria) graças aos ganhos do Yashar!, o partido de Gadi Eisenkot. .Quem é o ex-líder das IDF que perdeu o filho na guerra em Gaza e quer derrotar Netanyahu?.O ex-líder das Forças de Defesa de Israel ainda estará a equacionar juntar-se à aliança Juntos, liderada por Bennett, com a imprensa israelita a dizer que essa decisão poderá ser tomada em breve. A sondagem diz que a aliança dos três conquistaria 49 deputados, mais dois do que há uma semana, frente aos 26 do Likud.