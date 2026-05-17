O interior do Knesset, o Parlamento israelita.
O interior do Knesset, o Parlamento israelita.FOTO:EPA/ABIR SULTAN
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Divisão na coligação de Netanyahu na iminência de eleições antecipadas

Ultraortodoxos acusam primeiro-ministro de não cumprir a promessa de aprovar lei que isentaria jovens da comunidade do serviço militar obrigatório e forçaram proposta para dissolver o Knesset.
Susana Salvador
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