Donald Trump e J.D. Vance discursaram na cerimónia fúnebre de Lindsey Graham, que contou, entre outros políticos, com a presença de Netanyahu (ao fundo, à esquerda) e Zelensky (duas filas atrás de Trump).
Donald Trump e J.D. Vance discursaram na cerimónia fúnebre de Lindsey Graham, que contou, entre outros políticos, com a presença de Netanyahu (ao fundo, à esquerda) e Zelensky (duas filas atrás de Trump). EPA/WILL OLIVER
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Discussões “positivas e produtivas” de Trump com Zelensky e Netanyahu em dia de homenagem a amigo comum

Lindsey Graham desenvolveu uma relação especial com o presidente norte-americano e com os líderes da Ucrânia e de Israel. Cerimónias fúnebres do senador republicano juntaram os três.
César Avó
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