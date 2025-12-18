Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Zelensky participou no Conselho Europeu em Bruxelas (aqui com António Costa) e alertou: “devemos ter medo que a Europa se torne fraca”.
Internacional

“Dinheiro hoje ou sangue amanhã”. O contrarrelógio dos 27 para a ajuda à Ucrânia

Primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, deixou alerta à entrada para Conselho Europeu sobre apoio a Kiev em 2026 e 2027. Milhares de agricultores bloquearam ruas de Bruxelas contra acordo com Mercosul.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
União Europeia
Internacional
Guerra na Ucrânia
Mercosul
edição impressa

