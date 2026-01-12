Dina Powell McCormick, ex-assessora de Trump, nomeada nova presidente da Meta

A gigante da tecnologia Meta anunciou esta segunda-feira, 12 de janeiro, que nomeou Dina Powell McCormick, ex-assessora de Donald Trump durante parte do seu primeiro mandato, como presidente e vice-presidente da empresa.Em comunicado, a Meta explica que Dina Powell McCormick fez parte do Conselho de Administração da tecnológica até dezembro, quando renunciou sem especificar o motivo, e esteve "profundamente envolvida" no desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) e da 'superinteligência' pessoal."A experiência de Dina nos mais altos níveis das finanças globais torna-a especialmente adequada para ajudar a Meta a gerir esta próxima fase de crescimento como presidente e vice-presidente da empresa", observou o presidente executivo (CEO) Mark Zuckerberg.Por sua vez, o Presidente norte-americano, Donald Trump, também felicitou na Truth Social McCormick, que atuou como sua assessora adjunta de Segurança Nacional até 2018, definindo-a como uma pessoa "fantástica" e "talentosa" que "serviu a administração Trump com força e distinção".De acordo com a informação divulgada, Dina Powell McCormick, de 52 anos e natural do Egito, fará parte da equipa de gestão e ajudará a orientar a estratégia e a execução geral da empresa.Assim, irá colaborar com as equipas de informática e infraestrutura para garantir que os investimentos multimilionários da empresa estejam alinhados com os seus objetivos "e gerem impacto económico positivo nas comunidades" onde opera.Além disso, o seu papel como presidente e vice-presidente da empresa tecnológica "impulsionará a criação de novas alianças estratégicas de capital e a busca de formas inovadoras de ampliar a capacidade de investimento a longo prazo", destacou a empresa.A ex-assessora de Trump trabalhou durante 16 anos na Goldman Sachs e, em 2023, juntou-se à empresa de investimentos BDT & MSD Partners, tendo também trabalhado para o Departamento de Estado durante a administração de George Bush.