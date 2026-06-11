Tomahawk lançado contra alvo iraniano: segundo Trump, o próprio Khamenei já se mostrou de acordo com a proposta de entendimento, o que não foi confirmado por Teerão.
Tomahawk lançado contra alvo iraniano: segundo Trump, o próprio Khamenei já se mostrou de acordo com a proposta de entendimento, o que não foi confirmado por Teerão.Jamie Cosgrove/MARINHA DOS EUA
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Dia da marmota ou acordo à vista? Após ameaças, Trump suspende ataques

Lado iraniano indica que o documento de entendimento para parar as hostilidades é a sua versão, enquanto Israel diz que acordo final incluirá desmantelamento do programa nuclear de Teerão.
César Avó
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