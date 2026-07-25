Detida estagiária canadiana com ascendência chinesa no quartel-general da NATO por suspeitas de espionagem

Uma estagiária canadiana de ascendência chinesa no quartel-general militar da NATO, na Bélgica, foi detida sob a acusação de espionagem, informou este sábado, 25 de julho, o Ministério Público Federal belga.“É suspeita de espionagem a favor de um país terceiro e de ser membro de uma organização criminosa”, anunciaram os procuradores, em comunicado.A suspeita trabalhava como estagiária no Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa (SHAPE, na sigla original), na cidade de Mons.Não foram divulgados mais pormenores sobre a identidade da mulher nem sobre para que país ou organização se suspeita que ela tenha feito a missão de espionagem. A suspeita havia chamado a atenção dos serviços de segurança do SHAPE, que a denunciaram às autoridades dos serviços secretos belgas.Após revistarem a casa e o local de trabalho da mulher na SHAPE, os investigadores procederam esta sexta-feira à detenção. Um porta-voz do SHAPE afirmou que não havia indícios de que a prontidão operacional, os mecanismos de comando e de controlo, ou as tarefas em curso na NATO e na SHAPE tivessem sido afetados.O Ministério Público belga explicou que não haverá mais informações ou declarações públicas sobre o caso enquanto as investigações estiverem a decorrer.