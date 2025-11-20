É desta que o principal arquiteto do 11 de Setembro vai a julgamento?

Quem são os suspeitos dos atentados de 11 de Setembro cujas audições de pré-julgamento chegam agora ao fim?Cabelo desgrenhado, bigode farfalhudo e camiseta branca. Foi assim que Khalid Sheikh Mohammed (KSM) ficou para a história na fotografia da sua captura divulgada pela CIA em 2003. Principal arquiteto dos atentados de 11 de setembro de 2001, que fizeram quase 3000 mortos nos EUA, KSM é um dos cinco homens ainda detidos em Guantánamo - a prisão americana em Cuba que chegou a receber 780 suspeitos de terrorismo durante o auge da Guerra Ao Terror lançada pelo presidente Bush após os ataques contra as Torres Gémeas em Nova Iorque e contra o Pentágono - cujas audições pré-julgamento, diante de uma Comissão Militar terminam esta sexta-feira, 21 de novembro, no Complexo Jurídico Expedicionário em Guantánamo. Os outros são Walid bin Attash, Ammar al-Baluchi, Mustafa al-Hawsawi e Ramzi bin al-Shibh. O último está a ser julgado separadamente, não fazendo parte do caso EUA v. Khalid Sheikh Mohammed, et al.Do que são eles acusados?Entre outros crimes, os quatro suspeitos, todos ligados à Al-Qaeda, a rede terrorista de Osama bin Laden, são suspeitos de terrorismo e apoio ao terrorismo. Se condenados, podem enfrentar a pena de morte. A acusação de homicídio envolve 2.977 acusações individuais de homicídio - uma por cada vítima mortal dos ataques de 11 de Setembro..Porque foi preciso mais de duas décadas para chegarmos aqui?Detidos desde 2003, só em 2008 é que os crimes lhes foram imputados. Desde então, o caso andou para lá e para cá entre comissões militares e tribunais civis. Além disso, as torturas que sofreram no passado acabaram por ser responsáveis pelo atraso do caso, uma vez que promotores e advogados de defesa discutem há anos se as provas obtidas por meio de tortura são admissíveis em tribunal. Em julho, um tribunal federal de recurso rejeitou um acordo judicial que permitiria a KSM e aos outros co-réus declararem-se culpados em troca de evitar a pena de morte.Mas quem é afinal Khalid Sheikh Mohammed?Criado no Koweit, para onde os pais, oriundos da província paquistanesa do Baluchistão, se mudaram, ainda adolescente juntou-se à Irmandade Muçulmana. Nos anos 1980 foi estudar para os EUA, formando-se em Engenharia Mecânica na Carolina do Norte. Terá sido no Afeganistão, nos tempos de ocupação soviética, que se iniciou no jihadismo. Já em 1993 esteve ligado ao primeiro atentado contra o World Trade Center, mas foi com o Plano Bonjika que se notabilizou. KSM e o sobrinho Ramzi Youssef planeavam matar o papa João Paulo II, detonar explosivos a bordo de 11 aviões comerciais indo da Ásia para os EUA pretendendo matar ao menos 4 000 passageiros, interrompendo o tráfego aéreo mundial, e então lançar um avião contra a sede da CIA. Mais tarde, quando conheceu Bin Laden, KSM apresentou-lhe o plano, que serviria de base para os atentados de 11 de Setembro. Como operacional da Al-Qaeda, KSM esteve envolvidos em conspirações contra os EUA, como a do “bombista do sapato” e reivindica ter decapitado o jornalista Daniel Pearl em 2002. Detido em 2003 pela CIA em Rawalpindi, no Paquistão, KSM foi sujeito a torturas, inclusive 183 afogamentos simulados (waterboarding), segundo um memorando do Departamento de Justiça. Após anos nas prisões secretas da CIA na Europa, em 2006 foi enviado para Guantánamo.O que aconteceu mesmo a 11 de setembro de 2001?Naquele dia, 19 piratas do ar ao serviço da Al-Qaeda desviaram quatro aviões. Dois despenharam-se contra as Torres Gémeas em Nova Iorque, um contra o Pentágono, em Washington, e um num campo da Pensilvânia. Teria como alvo a Casa Branca. Foram quase 3000 as vítimas mortais do maior atentado em solo americano. Em retaliação, o presidente George W. Bush mandou atacar o Afeganistão cujo regime talibã abrigava Bin Laden. Seguiu-se a chamada Guerra ao Terror, com centenas de suspeitos detidos sem julgamento, enviados para prisões secretas da CIA e transferidos de país em país sem respeito pelo Direito internacional. E muitos enviados para Guantánamo. Da Guerra ao Terror fez ainda parte a invasão do Iraque em 2003.Quantos prisioneiros ainda estão em Guantánamo e que futuro para a prisão?Em 2002, um primeiro grupo de 20 combatentes capturados no Afeganistão é levado para Guantánamo. No ano seguinte são mais de 780 os suspeitos de terrorismo na prisão da base naval americana alugada em 1903 pelo presidente Theodore Roosevelt a Cuba por 4085 dólares anuais. Desde a revolução cubana, em 1959, que Havana considera a base ilegal e recusa o dinheiro. Hoje, a prisão ainda recebe 15 detidos. Ao longo dos anos, vários presidente prometeram fechá-la, sem sucesso. Em janeiro, Donald Trump ordenou a expansão de um centro de detenção na base, onde pretende manter imigrantes considerados “criminosos de alta prioridade”. O presidente anunciou que o novo espaço será utilizado para deter até 30 mil imigrantes sem documentos e que representam uma ameaça à sociedade..Guantánamo: de prisão de terroristas a centro de detenção para imigrantes ilegais