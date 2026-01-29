Suella Braverman, ex-ministra do Interior conservadora, foi a última a desertar para o lado de Farage.
Suella Braverman, ex-ministra do Interior conservadora, foi a última a desertar para o lado de Farage.EPA/ANDY RAIN
Internacional

Deserções conservadoras rendem três deputados a Farage num mês

Kemi Badenoch tenta desvalorizar a sangria do seu partido, mas espera-se que venham mais deserções a caminho. Líder do Reform UK já avisou que só o podem fazer até maio.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Reino Unido
Partido Conservador
Kemi Badenoch
Nigel Farage
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt