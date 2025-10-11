Descoberta carta a alertar para risco de ataque na Catedral de Notre-Dame durante este fim de semana

Uma carta a alertar para o risco de um ataque na Catedral de Notre-Dame neste fim de semana foi encontrada esta sexta-feira.A mensagem apelava às pessoas para que não abrissem as portas da catedral parisiense, pois ali haviam sido escondidas facas para "causar carnificina".A carta, anónima e que alegava que seria cometido um ataque na Catedral de Notre-Dame durante este fim de semana, foi encontrada esta sexta-feira à tarde por um sacristão, avança o Le Figaro, que cita fonte policial."Não abram a catedral nos dias 11 e 12 de outubro. Haverá visitantes estrangeiros que, com a ajuda de outros visitantes, já esconderam facas na catedral nos últimos dias. Vão causar carnificina. Por favor, não abram a catedral", referia a mensagem, colocada perto das velas.Embora o edifício não tenha sido evacuado, os forças de segurança vasculharam o local para despistar qualquer ameaça. "As buscas esclareceram quaisquer dúvidas" até à noite de sexta-feira, informou a polícia municipal de Paris. Também na manhã deste sábado foi levada a cabo "uma inspeção de segurança" realizada em conjunto pelo serviço de segurança da catedral e pela polícia e que "permitiu descartar qualquer risco".Entretanto, foi aberta uma investigação para identificar o autor da carta.Esta não é a primeira vez que a Catedral de Notre-Dame enfrenta uma situação deste tipo. Em abril, foi descoberta num banco no interior do edifício uma carta que sugeria um ataque terrorista durante o fim de semana da Páscoa. "No Domingo de Páscoa, haverá um ataque na catedral", lia-se na mensagem, que foi levada a sério pelas autoridades, tendo sido aberta uma investigação por "ameaça material de crime contra pessoas, cometido com base na raça, etnia, nação ou religião" e "divulgação de informações falsas com o objetivo de criar a crença na destruição perigosa".