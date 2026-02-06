Há deputados trabalhistas a conspirar para que se avance com um desafio à liderança de Keir Starmer.
Há deputados trabalhistas a conspirar para que se avance com um desafio à liderança de Keir Starmer.EPA / TOLGA AKMEN
Depressão Epstein empurra Starmer para as cordas

A enfrentar revolta por ter nomeado próximo do pedófilo embaixador nos EUA, sem conseguir justificar a decisão a contento do próprio partido, primeiro-ministro britânico pode ter liderança em risco.
