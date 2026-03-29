Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está paralisado há 44 dias

A paralisação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) completou este domingo, 29 de março, 44 dias e tornou-se a mais longa paragem parcial ou total do Governo na história do país, causando atrasos nos aeroportos.A paralisação do DHS, que começou em 14 de fevereiro devido a divergências entre democratas e republicanos sobre as restrições ao polémico Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), já ultrapassou os 43 dias de paralisação total do Governo que começou em outubro de 2025, também durante o segundo mandato de Donald Trump.Supera também os 34 dias de paralisação parcial que começou a 21 de dezembro de 2018, durante o primeiro mandato de Trump, quando nove departamentos executivos, com uma força de trabalho combinada de 800 mil funcionários, interromperam as suas operações.A paralisação do Departamento de Segurança Interna (DHS) provocou longas filas nos aeroportos, com uma taxa média diária de absentismo de 11% entre os agentes da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) e, em alguns aeroportos, a ultrapassar os 50%, alertou na quarta-feira a administradora interina da agência, Ha Nguyen McNeill, ao Congresso.Pelo menos 460 agentes da TSA, que não estão a receber salários durante a paralisação, demitiram-se, uma vez que os aeroportos enfrentam um aumento de 05% no número de passageiros nesta época de férias de primavera, acrescentou.A última tentativa de reabrir o DHS falhou, uma vez que o Senado aprovou na sexta-feira um plano bipartidário para financiar o departamento, com exceção do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), mas os republicanos da Câmara bloquearam a proposta, insistindo que todo o departamento deve ser totalmente financiado.Em resposta à situação, Trump anunciou na quinta-feira uma ordem executiva que instrui o novo secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, a pagar aos agentes da TSA "imediatamente" para lidar com a "situação de emergência" e "acabar com o caos nos aeroportos", o que deverá começar na segunda-feira.O chamado "czar da fronteira" da Casa Branca, Tom Homan, disse hoje à CNN que houve progressos nas negociações com os democratas para aplicar restrições aos agentes do ICE, como o uso de câmaras corporais, mas alertou que Trump apenas apoia "o financiamento integral de todo o Departamento de Segurança Interna"."Estão a manter o departamento refém porque não gostam do que o ICE está a fazer, e o ICE está a cumprir a lei", afirmou Homan.