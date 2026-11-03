Delcy Rodríguez diz que Lisboa e Caracas querem "promover novas alianças estratégicas"

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, declarou, após um encontro com o ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, que os dois países querem promover o comércio bilateral e "novas alianças estratégicas".

Rodríguez e Castro Almeida reuniram-se na segunda-feira no Palácio de Miraflores, em Caracas.

“Reafirmámos a vontade de avançar no diálogo bilateral, reforçar as nossas capacidades produtivas, dinamizar o comércio e promover novas alianças estratégicas, em prol do desenvolvimento e do bem-estar dos nossos povos”, escreveu Delcy Rodríguez na rede social X.

O encontro foi divulgado pela presidente interina da Venezuela, numa mensagem nas redes sociais locais e teve lugar no âmbito de uma visita oficial do ministro português de Economia, destinada a estreitar os laços de cooperação e relançar as relações comerciais entre os dois países.

“Reforçamos os nossos laços de amizade e cooperação com Portugal! Recebi no Palácio de Miraflores uma delegação da República Portuguesa, liderada pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida”, escreveu Delcy Rodríguez na rede social X.

A acompanhar a mensagem, a presidente interina da Venezuela divulgou um vídeo com imagens do encontro que manteve com a delegação portuguesa.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, iniciou no domingo uma visita oficial de três dias à Venezuela com o objetivo de reforçar as relações políticas e económicas entre os dois países.

Acompanhado pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, e pela presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Ana Casaca, o ministro Manuel Castro Almeida tem agendados encontros com as autoridades venezuelanas, em Caracas, e com representantes da comunidade portuguesa residente no país, de acordo com um comunicado enviado no domingo às redações.

A delegação que integra esta visita inclui cerca de 30 empresas portuguesas “representativas de setores-chave da economia nacional”, como energia, construção e equipamentos, banca, saúde e farmacêutica, tecnologia, alimentação, turismo e hotelaria.

Um dos momentos centrais desta deslocação será o Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, organizado pela AICEP, que terá lugar hoje e que visa identificar oportunidades de negócio e investimento, e promover novas parcerias entre empresas dos dois países.

Segundo a nota de imprensa, durante esta deslocação vai ser também anunciada a reabertura da representação da AICEP em Caracas.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial enquadra a visita “na nova fase que a Venezuela atravessa e na qual Portugal quer estar presente”, tendo em conta uma proximidade resultante da relação histórica entre os dois países, da importância da comunidade portuguesa e lusodescendente e da capacidade das empresas portuguesas.

“[Esta missão] tem uma forte dimensão política, económica e empresarial, visando reforçar as relações entre os dois países e criar novas oportunidades para as empresas portuguesas em áreas onde temos experiência e capacidades reconhecidas”, refere o ministro, citado no comunicado.