Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cyril Ramaphosa encerrou a cimeira de Joanesburgo.
Cyril Ramaphosa encerrou a cimeira de Joanesburgo.GOVERNMENT INFORMATION SERVICES / HANDOUT / EPA
Internacional

Declaração do G20 marca vitória do multilateralismo em cimeira sem os EUA

Casa Branca criticou resultado final e avisou que Trump irá repor a “legitimidade” do grupo.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
G20
África do Sul
Cyril Ramaphosa
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt